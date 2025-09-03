Marketa Vondrousova bất ngờ bỏ cuộc, Aryna Sabalenka nhận vé vào bán kết

Tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus - cô Aryna Sabalenka đã được hưởng lợi to lớn khi mà đối thủ khó chịu người CH Czech - Marketa Vonrousova bất ngờ bỏ cuộc trước khi bước vào trận đấu tứ kết đơn nữ của US Open. Với kết quả này, Sabalenka thoải mái lọt vào bán kết.

Sabalenka thoải mái vào bán kết

Theo BTC giải đấu, Cựu vô địch Wimbledon - Vondrousova - không thể bước ra chơi trận đấu tứ kết đơn nữ đầu tiên của US Open do chấn thương đầu gối. Trước đó, tay vợt nữ “xăm trổ nhưng có trạng thái thể chất rất mong manh” đã đấu rất chật vật trước khi đánh bại một tay vợt Cựu vô địch Grand Slam khác là Elena Rybakina ở vòng 4.

Vondrousova từng vắng mặt vì chấn thương suốt 6 tháng trời, ở trong giai đoạn từ gần cuối 2024 cho đến nửa đầu mùa giải năm nay. Những tưởng, tại Flushing Meadows, cô sẽ có màn quay trở lại đầy mạnh mẽ thì lại một lần nữa, cơ thể của cô bị chấn thương hành hạ. Đây là một kết quả đáng tiếc nhưng tất nhiên, Sabalenka cũng không thích.

Vondrousova có chia sẻ: “Tôi rất tiếc phải thông báo rằng, tôi phải rút lui khỏi trận tứ kết tối nay do chấn thương đầu gối. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể ra sân hôm nay, nhưng trong lúc khởi động, tôi lại cảm thấy đau đầu gối, và sau khi tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của giải đấu, tôi quyết định không để chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn!”

“Tôi rất trân trọng sự ủng hộ của tất cả mọi người trong giải đấu này và xin lỗi những người hâm mộ vốn đã mong chờ trận đấu diễn ra. Tôi cũng đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời tại thành phố New York và tràn đầy mong được trở lại vào năm sau”, Vondrousova chia sẻ với sự luyến tiếc cao độ và giới mộ điệu, người hâm mộ cũng tiếc nuối.

Trong khi đó thì, Sabalenka cũng đã có phản hồi về kết quả đầy tiếc nuối này trên Instagram: “Thật là tiếc cho Marketa sau tất cả những gì cô ấy đã trải qua. Cô ấy đã chơi thứ quần vợt rất là tuyệt vời - và tôi biết điều này hẳn đã làm cô ấy tổn thương đến nhiều như thế nào. Hãy giữ gìn sức khỏe và hy vọng cô sẽ sớm bình phục, Vondrousova nhé”.

“Bất chiến tự nhiên thành!”, Sabalenka không tốn một giọt mồ hôi đã quay trở lại với vòng bán kết của US Open. Đối thủ của cô ở đây là Niềm hy vọng thứ 2 của nước chủ nhà - Jessica Pegula (hạng 4 WTA). Pegula cũng vừa loại một đối thủ CH Czech khác là cô Barbora Krjcikova (hạng 62 WTA, Cựu vô địch French Open và Wimbledon) 6-3 và 6-3.

Pegula chia sẻ sau khi lọt vào trận bán kết Grand Slam thứ 2 ở trong sự nghiệp (và cũng là bán kết US Open thứ 2 liên tiếp): “Tôi nghĩ mình đã có được một kết quả bốc thăm khá thuận lợi cho đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ mình cũng chưa thực sự phải đấu với bất kỳ ai lợi hại, điều này thực sự khiến tôi rất khó chịu, nhưng như vậy cũng có ích...”.

Chẳng sao cả, giờ cô sẽ có cơ hội đấu với tay vợt nguy hiểm nhất tại US Open 2025 - Đương kim vô địch Sabalenka. Trận bán kết dự kiến diễn ra vào 6 giờ sáng thứ Bảy này, nhằm ngày 5-9-2025. Đây sẽ là trận đấu “tái hiện” chung kết đơn nữ US Open 2024, nơi Sabalenka đánh bại chính Pegula với điểm số 7-5, 7-5 sau 2 ván kịch tính để đăng quang.

Đ.Hg.