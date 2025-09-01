US Open 2025: Bất ngờ thắng Elena Rybakina, Marketa Vondrousova đoạt vé tứ kết

Bất ngờ đánh bại Cựu vô địch Wimbledon - Elena Rybakina (Kazakhstan, hạng 10 WTA) - với điểm số rất thuyết phục là 6-4, 5-7, và 6-2, tay vợt nữ “xăm trổ” người CH Czech - cô Marketa Vondrousova (hạng 60 WTA) xuất sắc lọt vào tứ kết US Open 2025, nơi cô sẽ đối đầu Aryna Sabalenka.

Vondrousova xuất sắc loại Rybakina

Trận đấu kéo dài 1 giờ 51 phút đồng hồ, diễn ra muộn nhất ở trong ngày Chủ nhật 31-8-2025 (theo giờ New York), chứng kiến cô gái 26 tuổi có quê ở Solokov chỉ tung ra 29 cú đánh thắng điểm trực tiếp, ít hơn hẳn so với Rybakina (với 40 cú winner); nhưng lại mắc ít lỗi đánh hỏng bóng hơn hẳn (chỉ 15 lỗi so với tận 38 lỗi).

Trong khi đó, Vondrousova cũng tận dụng được 5/7 cơ hội thắng break-point, và tạo ra thứ khác biệt lớn lao so với đối thủ gốc Nga (chỉ tận dụng được có 3/6 cơ hội bẻ game giao bóng đối thủ) từng được xưng tụng là thuộc về “Big Three của WTA” - nhưng giờ đây bị nhận định là lãng phí hoàn toàn tất cả những sự kỳ vọng...

Với chiến thắng ấn tượng tại SVĐ Arthur Ashe, Vondrousova đã giành quyền quay trở lại với vòng đấu tứ kết đơn nữ tại Flushing Meadows lần thứ 2, sau thứ thành tích tương tự diễn ra hồi năm 2023 (cô đánh bại Peyton Stearns của nước chủ nhà, lọt vào tứ kết và đã để thua Madison Keys, cũng là một tay vợt người Mỹ khác).

“Sau tất cả những gì tôi đã từng trải qua, thật tuyệt vời khi lại được đứng ở đây, sân đấu tại New York này, thêm một lần nữa. Tuy vẫn còn cả một chặng đường dài ở phía trước, nhưng cho đến lúc này, đây quả là một tuần lễ - và một quãng thời gian rất tuyệt vời. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được ở đây!”, Vondrousova chia sẻ.

Vondrousova từng lọt vào Tốp 10 thế giới, cô vươn lên vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng WTA hồi tháng 9-2023. Trước đó, hồi tháng 7, cô cũng đã đăng quang ngôi vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp - danh hiệu Wimbledon 2023. Tuy vậy, chấn thương gần cuối mùa giải 2024 khiến cô vắng mặt suốt 6 tháng trời.

Kết quả này cho thấy, Vondrousova đang trên đường tìm lại phong độ tốt nhất. Ở vòng tứ kết, cô sẽ đối đầu với Đương kim Nữ hoàng WTA - Aryna Sabalenka, người đã thắng áp đảo Cristina Bucsa (Tây Ban Nha, xếp hạng 95 WTA) với điểm số 6-1 và 6-4 trong trận đấu chỉ dài vỏn vẹn 72 phút đồng hồ. Sabalenka là đối thủ rất khó.

Trong quá khứ, 2 tay vợt này có chỉ số đối đầu trực tiếp mang tính tranh đấu rất quyết liệt. Vondrousova từng đánh bại Sabalenka những 4 lần, nhưng cũng để thua 5 trận. Trong đó thì, Vondrousova đã thắng Sabalenka 2/3 lần gần đây nhất. Tuy vậy, trong 2 trận đấu diễn ra tại hệ giải đấu Grand Slam - Australian Open, Sabalenka đều giành chiến thắng.

Đ.Hg.