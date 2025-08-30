US Open 2025: Aryna Sabalenka đã thắng 18 loạt tie-break liên tiếp, tiến vòng 4

Tay vợt nữ số 1 thế giới người Belarus - Aryna Sabalenka vừa đánh bại Cựu Á quân US Open - Leylah Fernandez (Canada, hạng 30 WTA) với điểm số 6-3, 7-6 (7-2) để giành vé vào vòng 4 đơn nữ. Đáng chú ý hơn nữa, với chiến thắng tie-break ở ván 2, cô đã có 18 loạt thắng tie-break liên tiếp...

Sabalenka thẳng tiến vòng 4

Lần cuối cùng khi Sabalenka để thua ở 1 loạt đánh tie-break đó là trận thất thủ trước Ekaterina Alexandrova (Nga) với điểm số 6-3, 3-6 và 6-7 (5-7) ở giải Qatar Open tại Doha. Kết quả đó diễn ra ngày 11-2-2025, hồi đầu năm nay. Từ đó đến nay, cứ bước vào loạt tie-break, Sabalenka lại thể hiện thứ phong độ “bất khả chiến bại”.

Kết quả này thậm chí còn có ý nghĩa hơn, khi cô phục thù trận thua Fernandez ở bán kết US Open 2021. Thời điểm đó, Fernandez còn vô danh đã loại Aryna đang nổi lên mạnh mẽ và rồi giành quyền lọt vào trận chung kết ấn tượng đấu Emma Raducanu. Lỡ trận chung kết, Sabalenka mất 2 năm - mới vào được CK Grand Slam đầu tiên.

“Đây chắc chắn là trận đấu hấp dẫn”, Sabalenka chia sẻ sau trận đấu dài 1 giờ 39 phút đồng hồ, “Lần gặp trước đây là một trận đấu tuyệt vời. Cô ấy chơi trận đấu đáng kinh ngạc, tôi rất muốn trả thù, nên tôi rất mừng với chiến thắng. Cô ấy là một tay vợt tuyệt vời, đối thủ đáng gờm và luôn mang đến sự quyết tâm trên sân đấu”.

Khi loạt tie-break bắt đầu, mọi sự hồi hộp kéo dài trước đó nhanh chóng tan biến. Sabalenka ngay lập tức có được 1 mini-break, và sau khi Fernandez san bằng điểm số, Nữ hoàng tie-break đã ghi liền 5 điểm để vươn lên dẫn trước 6-1. Cô đã ấn định chiến thắng bằng cú giao bóng thuận tay chéo sân ngoạn mục, giành suất vào vòng 4.

Đây là chiến thắng loạt tie-break thứ 20 trong mùa giải năm nay của cô gái 27 tuổi cao lớn người Belarus và là loạt thắng tie-break thứ 18 liên tiếp. Gọi cô là “Nữ hoàng tie-break”, sau “Nữ hoàng WTA” hoàn toàn không có gì sai. Có quá nhiều tay vợt đã để thua Sabalenka mùa này và họ truyền tụng nhau: “Đừng bước vào tie-break”.

Ở vòng 4, Sabalenka sẽ đối đầu Liudmila Samsonova (Nga, hạng 20 WTA) - người đã đánh bại đối thủ chủ nhà Ashlyn Krueger (hạng 31 WTA) với điểm số áp đảo 6-1 và 6-1 trong một trận đấu vòng 2 khác. Trong quá khứ, Sabalenka từng đối đầu Samsonova những 5 lần, tạm dẫn trước với hệ số 3-2 trong đó có 2 trận đấu năm 2024 và 2025.

Giải đơn nam chứng kiến Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đã cùng vượt qua chấn thương và đối thủ của mình “để tiến thêm một bước - lại gần nhau hơn”. Djokovic nhanh chóng hồi phục chấn thương lưng dưới để đánh bại Cameron Norrie (Anh, hạng 35 ATP) với điểm số là 6-4, 6-7 (4-7), 6-2, 6-3 sau đến 2 giờ 47 phút đồng hồ.

Djokovic cho biết sau khi giành trận thắng thứ 395 tại Grand Slam: “Bước vào bất kỳ trận đấu nào, bạn thực sự đều muốn thắng liền mạch không có bất kỳ sự kịch tính nào, nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Thật tốt khi được thử thách. Rõ ràng, tôi không thi đấu thêm trận nào từ Wimbledon. Và tôi vẫn đang cố gắng tìm lại nhịp điệu và phong độ”.

Trong khi đó, Alcaraz phải nhờ bác sĩ vào chăm sóc đầu gối chân phải - trước khi chiến thắng Luciano Darderi (hạng 34 ATP) với điểm số 6-2, 6-4, 6-0 chỉ sau 3 ván đấu. Tính cho đến thời điểm này, tay vợt hạng 2 thế giới người Tây Ban Nha vẫn chưa đánh mất ván đấu nào, anh duy trì phong độ khác hẳn sự chật vật của Djokovic.

Alcaraz chia sẻ khi giành chiến thắng ở “khung giờ bất thường” mà BTC giải vừa mới đổi lại cho anh: “Đây chỉ là trận đấu thứ 2 tôi chơi lúc 11 giờ hoặc 11 giờ 30 phút sáng (trưa). Tôi thường chỉ đi ngủ lúc 11 giờ - hoặc 11 giờ 15 phút tối. Thành thật mà nói, điều đó thực sự kỳ lạ đối với tôi, và tôi lại rất tự hào về điều đó”.

Đ.Hg.