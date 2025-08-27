US Open 2025: Sinner “hủy diệt” Vit Kopriva để giành vé vào vòng 2

Jannik Sinner đã có màn trình diễn “quét sạch lá khô” khi thắng hủy diệt Vit Kopriva (của CH Czech, hạng 89 ATP) với điểm số 6-1, 6-1 và 6-2 chỉ sau 100 phút đồng hồ để giành quyền vào vòng 2 giải đơn nam US Open 2025.

Sinner thắng "hủy diệt" đối thủ ở vòng 1

Đương kim vô địch giải đấu, và cũng là Đương kim số 1 thế giới có một khởi đầu ấn tượng cho nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng “hủy diệt” tại New York vào sáng nay, anh đã đánh bại Kopriva với tỷ số 6-1, 6-1, 6-2 để tiến vào vòng 2 của US Open 2025.

Sinner trông đầy sức sống trong suốt trận đấu kéo dài 1 giờ 38 phút, đây là lần xuất hiện đầu tiên của anh kể từ khi buộc phải rút lui khỏi trận đấu chung kết Cincinnati Masters trước Carlos Alcaraz hồi đầu tháng này, vì bị bệnh và kiệt sức không thể thi đấu ngay ở ván mở màn...

Hạt giống số 1 giải di chuyển thoải mái và tung ra những cú đánh có độ sâu chính xác để gây áp lực lên Kopriva, người đã chật vật đối phó với những cú đánh bóng gọn gàng của tay vợt người Ý trên SVĐ Arthur Ashe trong lần chạm trán đầu tiên rất đáng chú ý của họ.

“Tôi cảm thấy thể lực của mình đang ở trạng thái rất tốt. Nhờ vào mấy ngày tập luyện thật tốt, đặc biệt là mấy bữa này. Tôi cảm thấy thể lực đang ở một vị thế rất ấn tượng. Đây cũng là một trận đấu vòng đầu rất hay, vì vậy tôi thấy rất hạnh phúc”, Sinner có chia sẻ.

Sinner đã đăng quang ngôi vô địch ở trên mặt sân cứng đấu trường Grand Slam tại 3 giải đấu gần đây, bao gồm Australian Open 2024 và 2025, cùng với cả US Open hồi năm ngoái. Xét mặt phong độ thì, anh không có vấn đề, nhưng trạng thái sức khỏe - chấn thương gây thắc mắc.

Gã trai 24 tuổi quê ở Innichen, đã phải tạm dừng trận đấu để nhờ bác sĩ chăm sóc y tế cho chỗ đau ở ngón tay cuối ván đấu thứ 3. Anh sẽ tiếp tục phải “hiệu chỉnh” và xử lý các vấn đề liên quan đến chấn thương và thể lực của mình, hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 5.

Anh sẽ đối đầu với Alexei Popyrin ở vòng 2. Tay vợt người Úc hạng 36 thế giới vốn đã giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại Emil Ruusuvuori (Phần Lan, hạng 752 ATP) với điểm số khá áp đảo sau 3 ván đấu là 6-3, 6-4, 7-6 (7-3). Popyrin có thành tích 5-3 ở US Open Series 2025.

Trong một kết quả muộn nhất của ngày thi đấu thứ 3 tại giải US Open 2025, Alexander Zverev (Đức, hạng 3 ATP) đã vượt qua Alejandro Tabilo (Chile, hạng 122 ATP) với chiến thắng có điểm số 6-2, 7-6 (7-4) và 6-4. Trận tranh đấu này vốn chỉ kéo dài trong 2 giờ 7 phút đồng hồ!

Jannik Sinner đã có đánh giá khá tích cực về diện mạo mới của Carlos Alcaraz: Mái đầu “đinh tròn” tóc hớt sát da đầu khiến anh trông rất hầm hố và cơ bắp - mạnh khỏe: “Không (tôi sẽ không cắt kiểu đó đâu), nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ mọi thứ đều hợp với cậu ấy” “Tóc cậu ấy mọc rất nhanh, nên chỉ 2 ngày nữa thì mái đầu sẽ gọn gàng lại thôi. Nhưng mà kiểu tóc đó lại rất là hợp với cậu ấy. Ngay cả thế này, trông cũng ổn. Kể cả khi có mái tóc dài hơn, nó cũng hợp”, Sinner khen ngợi theo cả 2 chiều khiến người ta hiểu: “Sao cũng hay”. Alcaraz và mái đầu mới

