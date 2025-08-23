US Open 2025: Aryna Sabalenka muốn giành danh hiệu thứ 2 liên tiếp

Tay vợt số 1 thế giới người Belarus - Aryna Sabalenka hy vọng là, cô có thể vận dụng những bài học đã học được trong mùa giải khó khăn để trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ US Open sau một thập kỷ.

Sabalenka tự tin bước vào US Open 2025

Trong quá khứ thì, chưa có một tay vợt nào đăng quang 2 lần liên tiếp tại Khu Flushing Meadows, kể từ khi Huyền thoại Serena Williams thắng “cú ăn 3” từ năm 2012 - 2014. Sabalenka đang rất cố tiếp bước “đàn chị người Mỹ” sau các kết quả không thành công ở Grand Slam mùa này.

“Tôi cố gắng lờ đi những thống kê rất không tốt ở đấu trường Grand Slam mùa giải năm nay. Tôi muốn thay đổi những thành tích đó, tôi sẽ hy vọng được như vậy”, Đương kim Nữ hoàng của WTA tâm sự ở trong buổi họp báo rầm rộ diễn ra vào thứ Sáu (theo giờ của New York).

“Nhưng, trời ơi, thật điên rồ, bạn biết đấy, quần vợt nữ khó đoán đến mức nào, phải không? Chúng ta có nên thay đổi nó không? Và liệu chúng ta có nên cố gắng thay đổi nó không?”, cô gái 27 tuổi quê ở thành phố Minsk cho biết trước đông đảo các phóng viên báo đài quốc tế.

Ở trong mùa này, Aryna Sabalenka đã lọt đến chung kết Australian Open hồi đầu năm (thua Madison Keys sau 3 ván đấu), chung kết Roland Garros hồi tháng 6 (cũng để thua Coco Gauff sau 3 ván đấu) và bán kết của giải Wimbledon (thua một tay vợt Mỹ khác là Amanda Ainisimova).

Sabalenka cho biết, cô rất vui khi được quay trở lại New York bất chấp những áp lực đặc biệt khi phải bảo vệ ngôi vô địch của mình tại đây (cô thắng Jessica Pegula ở chung kết sau chỉ 2 ván đấu): “Tôi yêu mến nơi này. Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời từ giải đấu hồi năm ngoái”.

“Tôi nghĩ chắc chắn là có rất nhiều áp lực. Chỉ vì nơi này chốn quá lớn, và theo một cách nào đó, giải đấu này có vẻ còn lớn hơn cả những kỳ giải Grand Slam khác trong năm”, Sabalenka có đánh giá rất cao về kỳ Grand Slam cuối cùng trong năm, sắp sửa diễn ra ở New York - Mỹ.

HLV cũ của Sabalenka, ông Gavin MacMillan, người đã cứu vãn sự nghiệp của cô trong cuộc khủng hoảng hồi 3 năm về trước, hiện đã bắt đầu làm việc với tay vợt người Mỹ Coco Gauff trước thềm giải đấu. Gauff là một trong các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với Sabalenka.

"Tôi chúc cả 2 những điều tốt đẹp nhất. Hy vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ với họ," Sabalenka nói, “Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy trong những thời điểm khó khăn. Ông ấy thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong giao bóng. Tôi đã thử gần như mọi thứ, nhưng không có gì hiệu quả. (Làm việc với Gavin) là bước cuối cùng trước khi tôi nói: “Được rồi, tạm biệt, quần vợt”.

“Tôi đã rất tuyệt vọng, nhưng ngay khi chúng tôi bắt đầu làm việc, thì tôi cảm thấy, được rồi, có điều gì đó ở đây. Tôi chắc chắn đã có cảm giác tốt hơn về cú giao bóng của mình”, Sabalenka nhớ về sự thay đổi diễn ra cực nhanh chóng, cô từ kẻ khoảng hoảng giao bóng quay trở lại.

Thất bại ở New York có thể khiến Sabalenka mất vị trí số 1 thế giới (cụ thể, nếu cô bị loại ở tứ kết và Iga Swiatek hoặc Gauff đăng quang...), nhưng tay vợt sinh năm 1998 đã có một giai điệu tươi sáng nhưng đầy thách thức về việc cô chưa có danh hiệu lớn nào trong mùa này.

“Tôi rất muốn kết thúc mùa giải với 1 danh hiệu Grand Slam và vị trí Số 1 thế giới. Nhưng mà nếu mục tiêu này không thành, tôi vẫn nghĩ rằng mùa giải này thực sự tuyệt vời”, tay vợt đã giữ ngôi số 1 ở trên Bảng điểm của WTA suốt từ tháng 10 năm ngoái đến nay tự tin chia sẻ.

“Tất cả những bài học khó khăn mà tôi học được ở trong mùa giải này sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn trong mùa giải tiếp theo. Tôi sẽ còn nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn tiền mùa giải, đảm bảo năm tới sẽ chỉ là một năm thành công, thật đúng nghĩa là thành công thực sự”, Sabalenka nói.

Đ.Hg.