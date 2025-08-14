Cincinnati Open 2025: Aryna Sabalenka và Jannik Sinner thẳng tiến vào tứ kết

Cả 2 tay vợt Đương kim vô địch đơn nam và đơn nữ của giải đấu Cincinnati Open (Cincinnati Masters) đều giành chiến thắng sau 2 ván đấu để đoạt vé tứ kết; qua đó, tiến gần hơn nữa đến nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu của mình.

Sabalenka lọt vào tứ kết

Hai đêm sau khi đánh bại Emma Raducanu trong trận đấu căng thẳng kéo dài đến 3 tiếng, Aryna Sabalenka chỉ cần một nửa thời gian đó để vượt qua được Jessica Bouzas Maneiro (Tây Ban Nha, xếp hạng 42 WTA) trong trận đấu vòng 4 vừa mới kết thúc sáng nay.

Tay vợt số 1 nữ thế giới có vóc dáng cao to người Belarus đã giành chiến thắng áp đảo với điểm số 6-1 và 7-5, trong 1 tiếng 20 phút đồng hồ để tiến vào tứ kết Cincinnati Open, bước lại gần hơn một bước đến việc nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu tại thành phố này.

“Jessica là một tay vợt tuyệt vời”, Sabalenka chia sẻ ngay sau trận đấu, “Tôi biết rằng mình sẽ phải nỗ lực hết mình để giành từng điểm số. Cô ấy đã khởi đầu không tốt, nhưng sau đó đã tìm lại được nhịp độ và đó thực sự đây là một trận đấu khá khó khăn!”.

“Tôi rất là vui mừng khi giành được chiến thắng này trong các ván đấu liên tiếp. Tôi không muốn ở đây suốt 3 tiếng đồng hồ nữa, xin lỗi mọi người nha”, Sabalenka bình luận tếu táo hàm ý nhắc lại trận đấu căng thẳng giữa cô với Raducanu ở vòng trước đó.

Với kết quả này, Đương kim Nữ hoàng của WTA - Aryna Sabalenka - trở thành tay vợt nữ đầu tiên đạt được cột mốc 50 trận thắng ở WTA Tour mùa giải năm nay (là thành tích tương tự như của Carlos Alcaraz hôm qua). Đây là mùa giải thứ 3 cô có hơn 50 trận thắng.

Đối thủ của cô ở tứ kết là tay vợt quen mặt người Kazakhstan gốc Nga - Elna Rybakina (hạng 10 WTA), người đã xuất sắc vượt qua Madison Keys (Mỹ, hạng 6 WTA, Đương kim vô địch Úc mở rộng) với điểm số ngược dòng kịch tính là 6-7 (3-7), 6-4, 6-2.

Trong khi đó, ở giải đơn nam, Sinner cũng vượt qua tay vợt kỳ cựu người Pháp là anh Adrian Mannarino (năm nay đã 37 tuổi, hạng 89 ATP) với điểm số 6-4, 7-6 (7-4) trong một trận đấu bị gián đoạn bởi trời mưa nhưng sự hứng khởi của Sinner không hề bị cắt đứt.

Dù không có được phong độ tốt nhất trước Mannarino, nhưng Sinner vẫn tỏ ra vượt trội so với tay vợt người Pháp, sau khi trận đấu bị trì hoãn 2 giờ 45 phút do mưa khá lớn. Trong ván mở màn căng thẳng, tay vợt số 1 thế giới đã tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu khi trả giao bóng ở thời điểm điểm điểm số đang là 4-2.

Anh đã chạy theo một cú smash của Mannarino trước khi tung ra cú trái tay ăn điểm từ sâu trong sân. Trong khi đó, Sinner chỉ đạt tỷ lệ thành công khi giao bóng 1 khá khiêm tốn là 52% và gặp khó khăn trong việc tìm ra thời điểm thích hợp đánh bóng từ vạch cuối sân trong ván 2 trước Mannarino với những cú đánh gọn gàng.

Bất chấp không thể cầm giao bóng sớm kết thúc trận đấu khi đang dẫn 6-5 trong ván thứ 2 này, khi buộc phải bước vào loạt đánh tie-break, bản lĩnh và sự tỉnh táo vẫn giúp cho Sinner giành lấy chiến thắng chung cuộc - và đoạt vé vào tứ kết, sẽ đấu Felix Auger Aliassime.

Đ.Hg.