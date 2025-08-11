Cincinnati Open 2025: Carlos Alcaraz giành chiến thắng “như tàu lượn siêu tốc”

“Khi lên, khi xuống”, “khi nhanh, khi chậm, thậm chí còn lắc qua lắc lại!” - đó là thứ cảm giác Carlos Alcaraz vừa phải trải nghiệm trong trận đấu mở màn của Cincinnati Open (Cincinnati Masters) 2025 để chống lại Damir Dzumhur (Bosnia, hạng 56 ATP), trận đấu mà tay vợt Tây Ban Nha thắng 6-1, 2-6, 6-3.

Alcaraz chỉ thắng sau 3 ván

Ngoài ra, cũng sẽ có những khoảnh khắc “ép tim và hú vía”, cảm nhận chung của những ai thích chơi trò tàu lượn siêu tốc, và Alcaraz là một ví dụ sinh động trong trận đấu muộn của Cincinnati Open (Cincinnati Masters) 2025 kết thúc vào sáng nay.

Tay vợt 22 tuổi quê ở El Palmar đã trải qua những giây phút thăng trầm, thậm chí khiến cho những người hâm mộ anh thót tim khi để thua ván đấu thứ 2, trước khi giành chiến thắng chung cuộc sau 1 giờ và 43 phút thi đấu tại Trung tâm Quần vợt Lindner Family.

Anh thừa nhận - sau kết quả “hơi giật mình”: “Trận đấu quả giống như là một chuyến đi tàu lượn siêu tốc. Cảm xúc buồn vui rất lẫn lộn, cảm giác thăng hoa rồi chìm sâu. Còn giờ đây thì tất cả những gì tôi có thể nói là rất vui khi giành chiến thắng cuối cùng”.

“Như vậy có nghĩa là, tôi sẽ có thêm một cơ hội để chơi bóng tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng lấy lại sự tự tin vào ngày mai vì hôm nay có đôi chút gian khó. Damir đã thi đấu thật thông minh và đó là điều tôi phải tập trung để sẵn sàng ứng phó. Ngày mai, tôi có một ngày nghỉ ngơi, lấy lại sự tự tin và hy vọng sẽ chơi tốt hơn nữa ở vòng tiếp theo”.

Alcaraz hiện đang tìm kiếm ngôi vô địch Masters 1.000 thứ 8 trong sự nghiệp. Anh này vốn chưa từng lên ngôi ở giải Masters 1.000 làm nóng cuối cùng trước thềm Grand Slam trên đất Mỹ. Thành tích cao nhất của anh ở đây là lọt đến chung kết hồi 2023 (thua Novak Djokovic).

Trong một trận đấu đáng chú ý khác ở giải đơn nam, tay vợt của nước chủ nhà Ben Shelton đã tiếp đà thăng hoa từ Canadian Open khi đã đánh bại Camilo Ugo Carabelli (Argentina) sau chưa đến 2 ván đấu. Carabelli đang bị dẫn 3-6, 1-3 thì bỏ cuộc vì chấn thương đầu gối.

“Thật không dễ dàng để thi đấu - chỉ vài ngày sau khi giành được bất kỳ danh hiệu nào. Tôi cảm thấy thông cảm cho Camilo và rõ ràng đó không phải là điều bạn muốn trải qua ở bất kỳ giải đấu nào. Tôi hy vọng là anh ấy sẽ sớm bình phục”, Shelton cho biết.

Khi được hỏi về miếng băng dán ở đùi phải của mình khiến các khán giả - CĐV người Mỹ cảm thấy khá lo lắng, Shelton giải thích thêm rằng là anh đang “có một vài vấn đề về cơ bắp đùi”: “Đôi chân của tôi đã phải chịu rất nhiều thứ áp lực!”.

Ở giải đơn nữ, Coco Gauff của nước Mỹ vượt qua Wang Xinyu (Trung Quốc) với điểm số 6-3, 6-2 trong một cục diện không quá dễ dàng. Tay vợt hạng 3 thế giới gặp không ít thách thức ở trong ván mở màn, nhưng đến ván thứ 2 đã tìm được sự ổn định.

“Khởi đầu khá là khó khăn. Nhưng điều quan trọng, tôi vẫn tuyệt đối tin tưởng vào bản thân của mình và cả những nỗ lực đã bỏ ra trong quá trình luyện tập thời gian vừa qua”, Gauff có chia sẻ đầy thắm thía ở giải đấu tại quê nhà.

Đ.Hg.