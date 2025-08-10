Cincinnati Open 2025: Jannik Sinner cùng Aryna Sabalenka bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu

Đương kim vô địch đơn nam và cả đơn nữ của Cincinnati Open (Cincinnati Masters) - Jannik Sinner và Aryna Sabalenka đã khởi đầu chuyến hành trình bảo vệ danh hiệu của mình bằng những chiến thắng mang đậm chất đẳng cấp cá nhân...

Sinner ở Cincinnati Open

Cả Sinner - lẫn Aryna Sabalenka đều có khởi đầu thuận lợi cho chuyến hành trình bảo vệ danh hiệu tại giải Cincinnati Open (Cincinnati Masters) 2025, với những chiến thắng khá thoải mái chỉ sau 2 ván đấu; qua đó giành vé vào vòng đấu thứ 3.

Sinner đè bẹp tay vợt người Colombia Daniel Elahi Galan với điểm số 6-1, 6-1 trong thời tiết oi bức buổi chiều, còn lại Sabalenka đánh bại Nhà vô địch giải Wimbledon 2023 - cô Marketa Vondrousova 7-5, và 6-1 dưới ánh đèn sân khấu buổi tối.

Sabalenka chỉ cần có 54 phút cùng với cả 1 break-point ở game cuối để giành chiến thắng nghẹt thở ván mở màn. Ván thứ 2 diễn ra căng thẳng hơn dự kiến khi mà cô cứu được 5 break-point để vươn lên dẫn trước 4-1, trước khi giành chiến thắng.

“Đối đầu với cô ấy luôn là một trận đấu khó khăn. Cô ấy đã đẩy tôi đến giới hạn. Chỉ cần mất tập trung dù chỉ một chút thôi cũng có thể khiến bạn đánh mất 1 ván đấu. Tôi đã phải chiến đấu để giành từng điểm số”, Sabalenka nói về đối thủ quen mặt người CH Czech.

Ở vòng 3 giải đấu đang diễn ra tại Trung tâm Quần vợt Lindner Family, Đương kim số 1 nữ thế giới sẽ đối đầu với Emma Raducanu (Anh quốc, hạng 39 WTA) - người mới đánh bại Olga Danilovic (Serbia, hạng 43 WTA) 6-3, 6-2 trong một trận đấu vòng 2 khác.

Về phần Đương kim Nhà Vua ATP, Sinner đã tung ra 17 cú winner, và chỉ mắc phải vỏn vẹn 4 lỗi đánh bóng hỏng khi hủy diện đối thủ hạng 144 thế giới chỉ sau có 59 phút đồng hồ. Đây cũng là trận thắng chóng vánh nhất ở trong sự nghiệp Sinner.

Với chiến thắng thứ 22 liên tiếp trên mặt sân cứng (lần gần nhất Sinner để thua trên mặt sân này là ở Beijing hồi tháng 9 của năm ngoái), Tay vợt trẻ số 1 thế giới người Ý đang tỏ ra cực kỳ tự tin - hướng đến nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu ở Cincinnati.

“Tôi không biết phải mong đợi điều gì. Tôi rất vui vì thi đấu ở đây vốn không hề dễ dàng đâu. Bóng bay rất nhanh và bạn phải giao bóng thật chính xác nếu muốn tiến xa trong giải đấu tại đây. Hôm nay tôi đã tìm được vị trí của mình nhưng vẫn còn một chút thứ phải cải thiện. Đối với trận đấu đầu tiên, mọi thứ không thể nào tốt hơn được nữa”.

Ở trong một trận đấu đáng chú ý khác của giải đơn nữ, Iga Swiatek (Ba Lan, hạng 3 WTA) vượt qua Anastasia Potapova (Nga, hạng 45 WTA) với điểm số 6-1, 6-4. “Tôi muốn chơi chắc chắn, nhưng cũng phải rất mạnh mẽ. Ván 2 có lúc thăng trầm. Nhưng trong những khoảnh khắc quan trọng, thì tôi đã nâng cao trình độ để giành chiến thắng”, Swiatek chia sẻ.

Đ.Hg.