Cincinnati Open 2025: Ben Shelton tiếp đà thăng hoa ở giải Masters 1.000 tại quê nhà

Sau khi đăng quang ngôi vô địch lớn nhất sự nghiệp - là danh hiệu Canadian Open (Toronto Masters), Ben Shelton đã bay trở về quê nhà nước Mỹ để tham gia sự kiện đáng chú ý tiếp theo là Cincinnati Open, cũng là một giải Masters 1.000 uy tín. Anh đang rất tự tin.

Shelton sẽ thăng hoa ở giải đấu tại quê nhà

Tay vợt hiện mới vươn lên vị trí thứ 7 trên Bảng điểm của ATP vốn đã bay từ Toronro đến vùng Trung Tây nước Mỹ bằng chuyên cơ riêng - sau khi đăng quang ngôi vô địch tại giải Masters 1.000 vừa mới kết thúc trên đất Canada.

Do được xếp hạt giống số 5 của Cincinnati Open 2025, Shelton sẽ được miễn thi đấu ở vòng đầu tiên và anh chỉ ra sân ở vòng đấu thứ 2, đối đầu với lại Camilo Ugo Carabelli (Argentina, hạng 47 ATP), trong trận đấu vào tối mai.

Ugo Carabelli đã thắng áp đảo tay vợt kỳ cựu người Nhật Bản - Kei Nishikori (hiệp xếp hạng 65 ATP) với điểm số 7-5 và 6-4. Đây là trận đấu mà Cựu số 1 châu Á chơi khá tệ khi mắc đến 42 lỗi đánh bóng hỏng cùng 5 lần thua break.

Là Hạt giống số 5, lại vừa thăng hoa ở Canada, Shelton được liệt vào hàng ngũ những ứng cử viên cho ngôi vô địch giải đấu làm nóng cuối cùng trước US Open, bên cạnh những tên tuổi hàng đầu như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz...

“Tôi đang hy vọng rằng là, cái tuần lễ tại Toronto sẽ giúp tôi thật sự khởi động và ổn định hơn với thứ quần vợt tôi đang thể hiện qua từng ngày, từ đó hướng đến Cincinnati để cảm nhận sự hiệu quả khi đối đầu với các tay vợt lớn. Và đó cũng là những điều tôi sẽ tiếp tục rèn luyện”, Shelton cho biết.

Trong nhánh thăm của mình, nếu mọi thứ thật suôn sẻ và bản thân giữ vững được phong độ ấn tượng đã thể hiện tại Toronto, Shelton sẽ đối đầu với lại Cameron Norrie (Anh quốc, hạng 39 ATP) ở vòng 3. Đối thủ của anh ở vòng 4 rất có thể là Jiri Lehecka (CH Czech, hạng 26 ATP) hoặc tay vợt hết thời người Nga Daniil Medvedev (hạng 15 ATP).

Cincinnati Open là giải đấu tiếp theo có lịch đấu khá kỳ lạ: Diễn ra trong 12 ngày, thay vì là 1 tuần lễ như thông thường (trước đó, Canadian Open cũng diễn ra trong 12 ngày, từ 27-7-2025 đến 7-8-2025). Đây là bài toàn khó về thể lực khác khi lịch thi đấu dày đặc tiếp tục tạo ra áp lực lên các tay vợt chuyên nghiệp.

Hãy chờ xem, Shelton sẽ thể hiện bản thân như thế nào ở giải đấu mà Novak Djokovic đã “chê” và anh không chỉ là người duy nhất ủng hộ thể thức thi đấu gói gọn trong 1 tuần lễ, bên cạnh Alex de Minaur hay thậm chí là Số 1 thế giới người Ý - anh Sinner.

