Novak Djokovic nói về vụ doping của Jannik Sinner: “Đám mây tai tiếng sẽ bám theo cậu ấy”

Novak Djokovic đã trải lòng cởi mở trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất từ trước đến nay với Piers Morgan. Trong đó, những bình luận của anh về vụ doping của Jannik Sinner hồi đầu năm là một trong những phần đáng chú ý nhất của cuộc thảo luận sâu rộng này.

Djokovic và Sinner

“Đám mây tai tiếng đó sẽ bám theo sát cậu ấy, cũng giống như đám mây Covid sẽ theo sát bản thân tôi, trong suốt phần còn lại của sự nghiệp của cậu ấy, hoặc của tôi trong trường hợp này”, Djokovic trả lời câu hỏi của Morgan, nhắc đến sự tranh cãi quanh vụ scandal của chính bản thân anh vì từ chối tiêm vắc-xin Covid và bị cấm tham gia một số giải đấu.

“Chuyện đó, đơn giản chỉ là một sự việc quá lớn khi nó xảy ra. Mà ông thì biết đấy, theo thời gian nó sẽ mờ dần, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ hoàn toàn biến mất. Sẽ luôn có một nhóm người nhất định cố gắng khơi gợi lại về chuyện đó”, Djokovic đưa ra suy ngẫm về Sinner.

Djokovic dường như quan tâm nhất đến cách mà vụ án doping Sinner được xử lý, khi tay vợt người Ý chỉ phải chấp hành án cấm thi đấu ngắn hạn, và diễn ra vào thời điểm làm sao đảm bảo rằng là anh này sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện Grand Slam nào trong mùa giải năm nay.

“Nghe này, tôi biết Jannik từ khi cậu ấy khoảng 13 hoặc 14 tuổi, vì vị HLV đầu tiên của cậu ấy là HLV của chính tôi, ông Riccardo Piatti”, Djokovic tiếp tục nói, “Tôi đã tập luyện rất nhiều cùng với Sinner - khi cậu ấy còn là một tay vợt trẻ. Tôi rất thích cậu ấy. Cậu ấy gầy như tôi, cậu ấy rất là cao, và lớn lên cùng trượt tuyết trên núi”.

“Cậu ấy luôn tỏ ra rất chân thành, rất tốt bụng, lại rất ít nói. Cậu ấy có thế giới riêng của mình và không quá quan tâm đến ánh hào quang của xã hội. Cậu ấy chỉ muốn trở thành một tay vợt giỏi nhất có thể, và tôi thích điều đó”, Djokovic miêu tả về sự đơn thuần của Sinner.

“Khi chuyện này xảy ra, thành thật mà nói, tôi đã bị sốc. Tôi không nghĩ cậu ấy cố ý làm như vậy, nhưng cách xử lý vụ việc, thành thật mà nói, có quá nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Có cả sự thiếu minh bạch, không nhất quán, và việc lệnh cấm đến giữa các giải Grand Slam, nên cậu ấy không bị ảnh hưởng bởi những giải khác - chỉ là, điều đó rất, rất kỳ lạ”.

“Tôi thực sự không thích cách xử lý vụ việc này, và bạn có thể nghe được rất nhiều từ các tay vợt khác, cả nam lẫn nữ, những người đã gặp phải những tình huống tương tự lên tiếng trên các phương tiện truyền thông, và phàn nàn rằng đó vốn là một sự đối xử quá ưu ái!”.

“Tôi muốn tin cậu ấy. Trong quá khứ của tôi với cậu ấy, tôi nghĩ, cậu ấy không cố ý làm vậy, nhưng tất nhiên cậu ấy phải chịu trách nhiệm. Đó là quy tắc. Vì vậy, khi bạn thấy cả những người có hành vi rất giống hoặc giống nhau bị cấm trong nhiều năm, cậu ấy chỉ bị cấm trong 3 tháng, thì điều đó là không đúng”, Djokovic lý giải.

“Mọi chuyện không dễ dàng với cậu ấy. Tôi đồng cảm với cậu ấy, những sóng gió trên truyền thông đôi khi lại ập đến. Mọi chuyện không dễ dàng với cậu ấy. Và giữa tất cả những điều đó, cậu ấy vẫn đang chơi bóng tuyệt vời, giành được những danh hiệu Grand Slam”, Novak thán phục.

Sinner có vẻ như đã vượt qua giông bão tinh thần về vụ doping, nhưng như những gì GOAT của quần vợt thế giới mới chia sẻ, đó sẽ là đám mây tai tiếng và tiêu cực, nó sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó, một ngày giông bão và sẽ lại hành hạ tay vợt 25 tuổi người Ý.

Dù sao hiện tại không phải là như vậy. Sinner đang ở ATP Finals 2025, chuẩn bị cho trận đấu vòng bảng thứ 2 chống lại Alexander Zverev. Anh đang hướng đến trận thắng thứ 4 liên tiếp trong mùa này trước đối thủ người Đức gốc Nga, và là trận toàn thắng thứ 7 Turin...

Piers Morgan là một phát thanh viên từng có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Chính ông này lên tiếng chỉ trích Novak Djokovic rất kịch liệt khi anh không đồng ý tiêm vắc-xin ngừa Covid 19, dẫn đến vụ scandal nhập cảnh vào Úc nhưng sau đó bị trục xuất không thể tham dự giải Australian Open 2022. Trong buổi phỏng vấn, ông này đã chủ động xin lỗi Djokovic!

Đ.Hg.