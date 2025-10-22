Novak Djokovic rút khỏi giải Paris Masters 2025

Liên tục phải vật lộn với tình trạng thể lực và chấn thương tại 2 giải đấu gần đây là Shanghai Masters (Trung Quốc) cùng với Six Kings Slam (Saudi Arabia), Novak Djokovic đã quyết định rút lui khỏi Paris Masters 2025 - Giải Masters 1.000 cuối cùng của năm nay.

Djokovic rút lui khỏi Paris Masters

GOAT của quần vợt thế giới vừa ra thông báo vào hôm qua, thứ Ba 21-10-2025, rằng anh sẽ bỏ lỡ kỳ giải Paris Masters (diễn ra từ 27-10-2025 đến 2-11-2025). Tuy nhiên, Huyền thoại quần vợt người Serbia cho biết thêm là, anh hy vọng có thể quay lại đây vào năm tới.

Djokovic đã không thi đấu một trận đấu chính thức có tính điểm nào ở trên Bảng xếp hạng của ATP - kể từ khi anh để thua tay vợt hạng 204 thế giới lúc bấy giờ là Valentin Vacherot trong trận đấu bán kết ở giải đấu tại Thượng Hải (Trung Quốc) hồi đầu tháng 10 này...

Tay vợt lão luyện năm nay đã 38 tuổi này gặp rất nhiều khó khăn về mặt thể lực trong suốt trận đấu đó (và trong cả các trận đấu ở những vòng trước). Anh thậm chí còn bị nôn mửa ở bên lề của sân đấu và nhiều lần đề nghị nhân viên y tế vào sân để điều trị chấn thương.

“Mến gửi Paris, thật không may, tôi sẽ không thi đấu tại giải đấu năm nay”, tay vợt đã 24 lần vô địch đấu trường Grand Slam chia sẻ trên mạng xã hội, “Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời và cả thành công vang dội trong những năm qua, đặc biệt là việc giành được ngôi vô địch ở đây... những 7 lần. Hy vọng được gặp lại các bạn vào năm sau”.

Tuần trước, khi tham gia giải đấu giao hữu - biểu diễn “lắm tiền nhiều của” là Six Kings Slam ở Riyadh (Saudi Arabia), sau trận thua quá dễ dàng trước đối thủ Jannik Sinner (Ý) với điểm số 4-6 và 2-6 tại bán kết, Djokovic buộc phải rút lui giữa trận tranh Hạng 3 với Taylor Fritz của Mỹ khi tiếp tục để thua ván mở màn với điểm số 6-7 (4-7).

Thể lực của Djokovic ở thời điểm này là rất có vấn đề và không ai dám nghĩ rằng, anh lại nhanh chóng xuống sức nhiều đến như vậy. Ở Paris Masters hồi năm ngoái, Djokovic cũng đã không tham gia với động thái giảm số lượng giải đấu tham dự để theo mục tiêu săn 25 Grand Slam.

Trong khi đó, tay vợt số 10 thế giới Holger Rune (Đan Mạch) cũng sẽ bỏ lỡ giải Paris Masters năm nay, sau khi lên tiếng thông báo anh vừa trải qua ca phẫu thuật gân Achilles ở trên tài khoản Instagram: “Ca phẫu thuật diễn ra rất tốt. Tôi sẽ sớm cập nhật tình hình hồi phục của mình. Nhưng giờ thì hãy nghỉ ngơi và hồi phục nhé”.

Đ.Hg.