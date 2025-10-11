Shanghai Masters 2025: Lật đổ được Novak Djokovic, Valentin Vacherot làm nên lịch sử khi lọt vào chung kết

Tay vợt hạng 204 thế giới người Monaco - Valentin Vacherot làm nên lịch sử - sau khi lật đổ Novak Djokovic ở trong trận đấu bán kết đầu tiên của Shanghai Masters 2025 với điểm số thuyết phục là 6-3, 6-4. Kết quả này đã giúp Vacherot lần đầu tiên lọt vào chung kết Masters 1.000.

Vacherot không tin vào kết quả

Anh họ của Arthur Rinderknech tiếp tục tạo ra bất ngờ - ở giải đấu sôi động tại Qizhong Forest Sports City Arena. Tay vợt phải tranh suất vào vòng đấu chính từ vòng đấu loại “công phá”... Tượng đài Djokovic bằng chiến thắng sau 2 ván đấu dài 1 giờ 39 phút đồng hồ.

Tận dụng triệt để những khó khăn về mặt thể lực của Djokovic, người đã 2 lần được chuyên gia vật lý trị liệu điều trị đau lưng dưới trong ván đấu đầu tiên, thậm chí là cần đến thuốc giảm đau hỗ trợ, Vacherot bình tĩnh và lạnh lùng tận dụng cơ hội match-point thứ 2.

Trong suốt trận đấu - nơi Djokovic đã dùng đến nguồn năng lượng dự trữ cuối cùng để chiến đấu thêm một lần cuối, Vacherot đạt tỷ lệ thắng điểm lên đến 78% qua các cú giao bóng 1, nhờ vậy, anh đã có chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp và bước tiến lịch sử...

Đến giải đấu tại “Bến Thượng Hải” với tư cách là một tay vợt dự bị, thậm chí còn chẳng biết có thể tham dự vòng đấu loại hay không, màn trình diễn mạnh mẽ bùng nổ không hề biết sợ hãi đã đưa anh phiêu lưu đến tận trận chung kết đình đảm. Quả là rất ấn tượng.

Với kết quả là "tay vợt có thứ hạng thấp nhất" lọt vào một trận đấu chung kết của đấu trường Masters 1.000, Vacherot chắc chắc sẽ tăng 146 bậc, lên vị trí thứ 58 trên BXH của ATP. Anh chính là tay vợt... thứ 6 trong thế kỷ 21 lọt vào chung kết Masters 1.000 lần đầu.

“Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thế nên tôi không thể nói gì thêm. Thật điên rồ. Trước hết, việc được ở bên kia sân đối đầu với Novak đã là một trải nghiệm khó tin. Tôi nghĩ mình sẽ có rất nhiều điều để học hỏi từ trận đấu này, từ anh ấy. Ngay cả với bản thân tôi, tôi cũng có rất nhiều điều để giữ lại”, Vacherot hạnh phúc chia sẻ.

“Đó là một giờ 40 phút đồng hồ tràn ngập niềm vui, dù không có nhiều người muốn tôi tiếp tục. Anh ấy thực sự được trân trọng ở đây. Anh ấy đã vô địch 4 lần. Tôi hơi lạc lõng với tất cả các danh hiệu của anh ấy khi họ công bố, nhưng đó là một trải nghiệm không tưởng. Giờ có lẽ tôi chỉ tận hưởng chiến thắng tối nay và nghĩ về chung kết ngày mai.”

Đối thủ của Vacherot ở trong trận đấu cuối cùng tại Qizhong Forest Sports City Arena là người em họ Arthur Rinderknech (Pháp, hạng 54 ATP), kẻ đã bất ngờ hạ gục Daniil Medvedev (Nga, hạng 18 ATP) với điểm số ngược dòng kịch tính là 4-6, 6-2, 6-4.

Đây cũng sẽ là trận chung kết Masters 1.000 đầu tiên của Rinderknech. Tay vợt Pháp và tay vợt Monaco sẽ có "trận gia đình đại chiến" ở chung kết Shanghai Masters 2025, một kết quả mà cả thế giới cũng đều có cảm thấy bất ngờ thú vị. Một giải đấu ngộ nghĩnh, một trận chung kết thú vị kỳ lạ chuẩn bị diễn ra...

Đ.Hg.