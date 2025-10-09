Shanghai Masters 2025: Novak Djokovic kiên cường trụ lại, tiếp tục hẹn chiến đấu thêm một ngày khác

Lại thêm một trận đấu không hề dễ dàng khác - tại Qizhong Forest Sports City Arena dành cho Novak Djokovic. Nhưng cuối cùng thì, GOAT của quần vợt thế giới vẫn kiên cường trụ lại giải đấu Shanghai Masters 2025, để rồi tiếp tục hẹn chiến đấu qua một ngày nữa...

Một màn trình diễn kiên cường nữa từ Djokovic

Cựu số 1 thế giới người Serbia đã vượt qua Zizou Bergs (Bỉ, xếp hạng 44 ATP) với điểm số 6-3 và 7-5 để giành vé vào bán kết giải Masters 1.000 tại Thượng Hải, trận đấu mà Djokovic đã phải kịch chiến trong lúc tiếp tục vật lộn với khó khăn về mặt thể lực suốt 1 giờ 50 phút.

Tuy vậy, Djokovic tiếp tục chơi rất kiên cường, vượt qua trở ngại về sức khỏe - cả bàn chân trái vẫn chưa ổn định, để giành quyền lọt vào trận bán kết thứ 80 ở hệ giải Masters 1.000. đó là một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu khác”, khiến cho Djokovic thêm lưu danh sử sách.

Sau khi giành quyền kiểm soát ván đấu mở màn, Djokovic tưởng như đã sớm khép lại trận đấu khi cầm giao bóng và dẫn 5-4 trong ván 2. Nhưng Bergs đã nhanh chóng cân bằng điểm số 5-5 bằng một pha trả giao bóng chất lượng cao, khiến Djokovic phải chấp nhận tình thế.

Trong game đấu thứ 11, Djokovic kiên cường chống trả lại những cú đánh tấn công quyết liệt của gã trai quê ở Lommel năm nay mới 26 tuổi, bao gồm cả một cú vô lê xoáy để giành điểm số hay nhất trong trận đấu, tạo ra cơ hội bẻ game giao bóng đối thủ và tận dụng break...

Cầm giao bóng khép lại trận đấu thêm một lần nữa, Djokovic khiến cho người hâm mộ mình hú vía khi dẫn 40-15 nhưng để đối thủ gỡ hòa 40-40, thậm chí là có cơ hội thắng break-point ngay sau đó. Tuy vậy, anh đã ép Bergs đánh bóng hỏng 3 lần liền để cuối cùng thắng match-point!

“Thành thật mà nói, tôi chỉ đang cố gắng sống sót trên sân đấu!”, Djokovic thú nhận thực tế rất rõ ràng, khi tình trạng anh khá hơn ngày hôm trước - nhưng vẫn rất bất ổn, “Lần đầu tiên tôi chạm trán với Bergs. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Rõ ràng là có rất nhiều uy lực trong lối chơi của cậu ấy”.

“Có những thời điểm, tôi chỉ cố gắng đánh thêm một quả bóng vào sân - và khiến cậu ấy mắc lỗi, để rồi điều đó đã xảy ra. Tôi lẽ ra nên kết thúc trận đấu ở điểm số dẫn trước 5-4. Nhưng mà cậu ấy đã chơi tốt, và một lần nữa tôi lại quá thụ động”, Djokovic lên tiếng giải thích.

“Trong những ngày như thế này, điều kiện thi đấu rất thử thách cho tất cả các cầu thủ, và tôi chỉ cố gắng trụ vững trên sân mà thôi. Tôi rất mừng vì đã vượt qua được rào cản này”, tay vợt lớn tuổi nhất lọt vào trận đấu bán kết của một giải đấu thuộc hệ Masters 1.000 nói.

Hiện tại thì, anh chỉ còn cách thành tích kỷ lục: Giành danh hiệu thứ 41 tại đấu trường Masters 1.000 đúng 2 trận thắng nữa. Tất nhiên, khoan hãy nói đến các chuyện tương lai “xa xôi”. Trước mắt, anh phải tìm cách chiến đấu và sống sót thêm một ngày khác với Valentin Vacherot.

Tay vợt hạng 204 thế giới người Monaco tiếp tục sống trong những ký ức tươi đẹp nhất của cuộc đời khi loại Holger Rune (Đan Mạch, hạng 11 ATP) với điểm số ngược dòng rất kịch tính là 2-6, 7-6 (7-4), 6-4 để lọt vào trận bán kết Masters 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp.

“Tôi không đến đây như là một tay vợt thi đấu ở vòng loại, tôi đến đây với tư cách là người dự bị. Tôi thậm chí còn không chắc, mình sẽ được tham gia thi đấu vòng đấu loại. Thật không thể tin nổi. Chiến thắng vừa qua có ý nghĩa rất nhiều. Chiến thắng này ý nghĩa còn hơn”.

“Thật khó để không nghĩ đến việc giành chiến thắng ở match-point, cũng như lọt vào Tốp 100. Tôi biết đây chỉ là một bước tiến, nhưng tôi đã cố gắng không nhìn vào BXH của cả giải đấu. Tôi đã đọc rằng nếu tôi chiến thắng, tôi sẽ lọt vào Tốp 100, nhưng điều này quả thật không thể tin được. Tôi háo hức chờ đợi trận bán kết. Tôi rất hạnh phúc và đang sống trong mơ”.

Đ.Hg.