Shanghai Masters 2025: Chiến thắng của Novak Djokovic tôn vinh vẻ đẹp của quần vợt chuyên nghiệp

Bất chấp những hạn chế về thể lực và mắt cá chân bị đau nhức, Novak Djokovic vẫn nghiến răng thi đấu và đánh bại Jaume Munar (của Tây Ban Nha, hạng 41 ATP) với điểm số căng thẳng là 6-3, 5-7 và 6-2, giành vé lọt vào tứ kết giải Shanghai Masters 2025.

Djokovic thể hiện màn trình diễn kiên cường

Ngoài việc phải đối đầu với một Munar rất sung sức, Djokovic còn phải đối phó với hàng loạt bất lợi khác tại Qizhong Forest Sports City Arena: Điều kiện thời tiết ẩm, tình trạng thể lực... cạn kiệt và cơn đau ở mắt cá chân trái.

Nhưng hết thảy mọi khó khăn và thách thức không thể ngăn cản một Djokovic vẫn còn rất là kiên cường, và khát khao với môn banh nỉ. GOAT của quần vợt thế giới đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần để thắng sau 2 giờ 39 phút.

Tay vợt Cựu số 1 thế giới người Serbia đã vài lần phải nhờ nhân viên y tế đánh giá tình hình chấn thương của mắt cá chân trái. Anh cũng thường xuyên phải chườm khăn đá lên đầu trong các tình huống ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế.

Thời tiết khó chịu ở Thượng Hải, với độ ẩm lên tới 82%, khiến Djokovic cảm thấy không khỏe - anh đã bị nôn mửa nhiều lần và ngã gục xuống mặt sân sau khi thua ván đấu thứ 2 trước khi được hỗ trợ y tế ngay ở hàng ghế ngồi.

Bước ngoặt trận đấu đã đến ở thời điểm cuối ván 2 và đầu ván 3. Cuối ván 2, sau các nỗ lực cứu bóng hết mình nhưng vẫn thất bại, khiến Munar gỡ hòa 1-1, Djokovic nằm gục ngay tại sân đấu. Nhiều người nghĩ anh đã “xong”.

Với tuổi tác như vậy, tình trạng sức khỏe và chấn thương như vậy, không có mấy người nghĩ là Djokovic sẽ tiếp tục, nhưng anh vẫn gượng dậy, kiên quyết đi về phía chỗ ngồi, nhờ nhân viên y tế vào sân để chuẩn bị cho ván 3.

Ở ván đấu quyết định này, một cú trả giao bóng thắng điểm trực tiếp của anh đã đẩy đối thủ Tây Ban Nha vào thế khó, và Djokovic đã thắng break-point tối quan trọng ngay sau đó, sớm vượt lên dẫn trước với lợi thế là 1-0.

Anh tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 2-0 khi cầm giao bóng ở game 2. Tinh thần của anh tăng lên rất cao với diễn biến đấy. Djokovic tiếp tục duy trì cách biệt 2 game đấu thành 3-1, 4-2 trước khi thắng luôn 2 game đấu cuối cùng khi mà Munar đã hoàn toàn vụn vỡ ở trong tâm khảm về mặt tự tin và cảm xúc.

Đây là một chiến thắng "tôn vinh quần vợt chuyên nghiệp". Nó là minh chứng cho nhiều tay vợt trẻ nhìn vào và học hỏi, rằng “một ông già đã 38 tuổi, gặp nhiều hạn chế về thể lực, chấn thương và cả điều kiện thời tiết - vẫn nghiến răng thi đấu, quyết không bỏ cuộc, và không thỏa hiệp với mặt yếu nhược của tinh thần”.

Chiến thắng này cũng giúp Djokovic củng cố thêm chất huyền thoại của bản thân, khi mà các đàn em nổi tiếng nhất hoặc đã rút lui, hoặc đã bỏ cuộc khỏi giải đấu, còn anh vẫn tiếp tục trụ lại xem mỗi trận đấu là một trận chiến.

Với kết quả này, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lọt vào tứ kết hệ giải Masters 1.000 (từ khi hệ thống giải đấu đẳng cấp này ra mắt “thiên hạ” - năm 1990). Djokovic lọt vào tứ kết Shanghai Masters 2025 khi đã 38 tuổi 133 ngày. Roger Federer là người giữ kỷ lục cũ khi đạt thành tích ở tuổi 38 và 60 ngày.

Anh sẽ đối đầu với lại Zizou Bergs của Bỉ ở trận đấu tiếp theo. Ở giải đấu hiện không có Carlos Alcaraz và không còn cả Jannik Sinner, cơ hội sẽ trao vào tay anh? Nhưng anh đang có tình hình thể lực rất đáng lo ngại. Dù vậy, ý chí vẫn rất kiên cường và tuyệt vời.

Đ.Hg.