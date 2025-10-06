Amanda Anisimova chinh phục China Open, Novak Djokovic ngược dòng ấn tượng ở Shanghai Masters

Tay vợt nữ hạng 4 thế giới người Mỹ - Amanda Anisimova đang trải nghiệm mùa giải thành công nhất ở trong sự nghiệp. Á quân US Open 2025 vừa đánh bại Linda Noskova (CH Czech, xếp hạng 27 WTA) với điểm số 6-0, 2-6 và 6-2; qua đó, đăng quang ngôi vô địch China Open.

Anisimova vô địch WTA China Open 2025

Chiến thắng chỉ sau 1 giờ 46 phút đồng hồ của Anisimova là danh hiệu thứ 4 trong sự nghiệp của cô, nhưng là danh hiệu đẳng cấp WTA 1.000 thứ 2 trong mùa giải 2025 đầy rực rỡ.

Trước đó, Anisimova đã giành chiến thắng chung cuộc ở Qatar Open tại Doha, sau khi thắng Jelena Ostapenko (Latvia, cựu vô địch French Open ) với điểm số 6-4 và 6-3 ở chung kết.

Trong mùa giải năm nay, ngoài 2 danh hiệu vô địch WTA 1.000, Anisimova còn có bước tiến nhảy vọt ở đấu trường Grand Slam khi liên tiếp lọt đến chung kết Wimbledon - US Open.

Ở trong trận chung kết WTA China Open 2025 vừa mới kết thúc tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh, Anisimova đã bùng nổ ngay từ vạch xuất phát, áp đảo đối thủ 20 tuổi, bằng sức mạnh không ngừng nghỉ và cả những cú đánh mạnh như dao chém.

Cô đã khởi đầu mạnh mẽ ngay ván mở màn, thắng “cú bagel” chỉ sau 21 phút dạo chơi. Tuy nhiên, Noskova đã tìm lại phong độ ở trong ván 2, bẻ giao bóng sớm và vươn lên dẫn trước 5-2 trước khi kết thúc ván đấu.

Hai tay vợt giằng co cực kỳ quyết liệt trong ván đấu quyết định, cho đến khi Anisimova tiến hành bẻ giao bóng để dẫn trước 4-2, sau đó nỗ lực hết mình để về đích với điểm quyết định ngay tại cơ hội thắng match-point đầu tiên.

Ngay khi giành được điểm số quyết định, Anisimova đã ôm mặt và ngã gục xuống mặt sân đấu vì quá vui sướng. Cô đã trở thành người Mỹ thứ 2 chinh phục được WTA China Open, hiện xếp sau Coco Gauff và Huyền thoại Serena Williams.

Rõ ràng, đây là một sự thăng tiến chóng mặt của tay vợt gốc Nga, nếu biết rằng ngay thời điểm này của mùa giải năm ngoái, Anisimova chỉ xếp hạng 43 thế giới, ít người biết đến...

“Quả là một tuần lễ không thể tin nổi”, Anisimova hạnh phúc chia sẻ sau danh hiệu mới nhất của mình, “Tôi cảm nhận được có rất nhiều tình yêu tại đây (là Sân Trung tâm Kim cương)”.

“Chúng tôi đã cùng trải qua rất nhiều thách thức, nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn rất vui thích. Thật điên rồ khi chúng tôi đã đi được đến chặng đường này, và chiến thắng hôm nay thật sự rất đặc biệt. Tôi rất háo hức với những điều sắp tới, và hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục tiến lên”, Anisimova nói khi tri ân các HLV thuộc đội hỗ trợ của mình.

Ở Shanghai Masters, Novak Djokovic vừa trải qua một thách thức thật sự khi phải đối mặt với Yannick Hanfmann (Đức, hạng 150 ATP). GOAT của quần vợt thế giới để thua ván đấu mở màn với điểm số 4-6.

Tuy vậy, trong 2 ván đấu còn lại, anh đã siết lại tay cầm vợt - và giành chiến thắng ấn tượng có điểm số lần lượt là 7-5 và 6-3. Đánh bại đối thủ sau 2 giờ 41 phút, Djokovic giành quyền lọt vào vòng 3 giải Masters 1.000 tại Thượng Hải.

Trong một biến cố rất đáng chú ý, Jannik Sinner buộc phải bỏ cuộc ở ván đấu thứ 3 trong trận đấu với Tallon Griekspoor khi điểm số đang là 6-7 (5-7), 7-5, và 3-2 nghiêng về phía tay vợt hạng 27 thế giới người Hà Lan. Sinner đã bị chấn thương gần như không thể tự đi lại, anh phải nhờ HLV dìu ra khỏi sân đấu!

Đ.Hg.