China Open 2025: Coco Gauff thẳng tiến bán kết, tiến gần nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch

Coco Gauff (Mỹ, hạng 3 WTA) tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu China Open lần thứ 2 - với chiến thắng áp đảo trước Eva Lys (Đức, hạng 66 WTA) có điểm số 6-3 và 6-4. Cô chỉ còn cách nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch đúng 2 trận thắng nữa.

Gauff tiến vào bán kết

Thành tích tốt nhất của tay vợt nữ xếp hạng 2 thế giới người Mỹ - sau khi đăng quang ngôi vô địch Roland Garros hồi tháng 6 là lọt đến vòng tứ kết giải đấu tại Cincinnati. Trước đó, ở Wimbledon, cô đã để thua ngay vòng đấu mở màn, trong khi sau đó, cô bị loại ở vòng 16 tại US Open.

Rõ ràng, đánh bại Lys và lọt đến bán kết WTA China Open là kết quả khả quan nhất của cô ở trong giai đoạn nửa cuối mùa giải năm nay. Với việc Iga Swiatek (Ba Lan, hạng 2 WTA) vừa bất ngờ để thua Emma Navarro (Mỹ, hạng 17 WTA) vào hôm qua, Gauff đang là tay vợt thứ hạng cao nhất tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh, và là người có hy vọng nhất.

“Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình. Cô ấy là một đối thủ khó nhằn, cô ấy đã có một vài cú đánh tuyệt vời - khi đang chạy theo bóng”, Gauff cho biết khi kể về ván đấu đầu tiên, là thời điểm cô và Lys “đã liên tục trao đổi 5 break-point” và đó là rắc rối cuối cùng của cô...

“Tôi nghĩ rằng, bản thân mình cần phải giữ vững sự tự tin trong lối chơi và không nên quá thụ động khi đang dẫn trước về mặt điểm số. Tôi đã có chơi 1 điểm khá thụ động ở trong trận đấu này, nhưng nhìn chung, tôi đã chơi tốt!”, Gauff cho biết sau chiến thắng 88 phút.

Đối thủ của Gauff ở bán kết sẽ là tay vợt đồng hương - cô Amanda Anisimova (hạng 4 WTA), người hiện đang chơi rất hay ở WTA China Open 2025 cũng như trong cả mùa giải năm nay. Amanda lại tiếp tục tạo ra một kết quả ấn tượng khác khi thắng ngược dòng Jasmine Paolini (Ý, hạng 8 WTA) với điểm số kịch tính 6-7 (4-7), 6-4 và 6-3 trong trận tứ kết đơn nữ thứ 2.

Anisimova đã lọt đến tận trận đấu chung kết đơn nữ mới đây của US Open sau hàng loạt chiến thắng đáng chú ý trước Iga Swiatek hay thậm chí là Naomi Osaka. Trong trận đấu cuối cùng, cô chỉ chấp nhận thất bại trước một Aryna Sabalenka vốn có đẳng cấp quá cao mà thôi!

Nếu xét về thành tích đối đầu trực tiếp trong quá khứ, cả 2 tay vợt người Mỹ đều có 1 trận thắng và 1 trận hòa. Gauff thắng 6-3, 6-3 ở tứ kết giải sân đất nện tại Parma (Italy) hồi năm 2021, nhưng Anisimova thắng lại 6-7 (4-7), 6-2 và 6-1 ở vòng 3 Wimbledon 2022.

Dù vậy, 2 người này lại chưa từng đối đầu trong hơn 2 năm trở lại đây. Với việc trận bán kết đầu tiên là “trận nội chiến nước Mỹ”, ít nhất sẽ có một tay vợt Mỹ hiện diện trong trận đấu chung kết của WTA China Open, và cơ hội dành cho Gauff hẳn sẽ cao hơn của Anisimova.

