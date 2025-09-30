China Open 2025: Chiến thắng “nhân đôi” giá trị của Coco Gauff

Đánh bại Belinda Bencic (Thụy Sỹ, hạng 16 WTA) với màn trình diễn ngược dòng có điểm số 4-6, 7-6 (7-4), 6-2, chẳng những Coco Gauff (Mỹ, hạng 3 WTA) giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết của WTA China Open 2025, cô còn chiếm suất tham dự WTA Finals cuối mùa giải...

Gauff lọt vào tứ kết hệ giải đơn nữ và giành vé dự WTA Finals

Bước vào sân đấu tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh với quyết tâm cao hơn thường lệ - ở trong trận đấu diễn ra vào chiều thứ Ba, 30-9-2025, Gauff đã biến khó khăn và thách thức thành hành động phản ứng tức thời dù sớm đánh mất ván đấu mở màn.

Cô đã chơi cực hay kể từ ván đấu thứ 2 trở đi, khiến cho tay vợt tài năng người Thụy Sỹ phải chấp nhận thất bại sau 2 giờ 29 phút đồng hồ, đó là trận đấu mà Đương kim vô địch giải tận dụng 4 thời cơ thắng break-point, cũng như cứu 4 nguy cơ bị bẻ game giao bóng.

Chiến thắng quan trọng này đã đưa Gauff lọt vào tứ kết China Open năm thứ 3 liên tiếp. Ngoài ra, ở trên Bảng điểm xếp hạng mùa giải (PIF Race to the WTA Finals), cô cũng đã đạt cột mốc điểm số cần thiết để giành lấy suất thứ 3 tham gia “Giải Bát đại mỹ nhân”.

Đây là lần thứ 4 liên tục, tay vợt 21 tuổi người Mỹ giành suất tham dự Giải đấu tổng kết của một mùa giải dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất ở trong năm (WTA Finals). Trước đó, lần lượt Aryna Sabalenka (Belarus) - và Iga Swiatek (Ba Lan) sớm “book chỗ” Riyadh.

Gauff chia sẻ - sau trận thắng thứ 4 liên tiếp trước Bencic (trong tổng số 6 lần đối mặt): “Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Tôi đã có cơ hội kết thúc ván đấu đầu tiên (giành được chiến thắng), nhưng nhìn chung thì, tôi hài lòng với cách mình chiến đấu!”.

“Đối thủ, cô ấy đã chơi bóng rất quyết liệt, tuy nhiên, bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức mình. Tôi rất vui khi được quay trở lại với Riyadh (nơi sẽ diễn ra WTA Finals 2025 vào tháng 11) và tôi mừng khi giành suất tham dự đó ngay tại giải đấu ở Bắc Kinh này”.

Hiện tại, Gauff đã giành được 16 trận thắng đơn ở trên đất Trung Quốc. Cô rất thích thi đấu tại Bắc Kinh và liên tục nhận được rất nhiều quà tặng từ các CĐV nước chủ nhà: “Tôi hy vọng sẽ lại tiếp tục được nhận thêm những món quà. Tôi rất thích nhận được quà tặng”.

Gauff sẽ đấu với tay vợt người Đức - Eva Lys (hạng 66 WTA), một đại biểu đang liên tục gây ra nhiều bất ngờ thú vị tại giải WTA 1.000 này. Lys vừa mới đánh bại Kessler McCartney (Mỹ, hạng 39 WTA) cũng với điểm số ngược dòng cực kỳ ấn tượng là 4-6, 6-1 và 6-2.

Ở hệ giải đơn nam, tay vợt người Mỹ gốc Việt - Learner Tien (hạng 52 ATP) đã bất ngờ vượt qua đối thủ nổi tiếng người Nga - anh Daniil Medvedev để giành quyền lọt vào trận đấu chung kết hấp dẫn, nơi anh sẽ đối đầu với Cựu số 1 thế giới người Ý là Jannik Sinner.

Medvedev giành chiến thắng trong ván mở màn với điểm số là 7-5. Trong ván đấu thứ 2, anh vẫn là người nắm thế chủ động - khi sớm thắng break-point để vượt lên dẫn trước 2-0. Và ngay cả sau đó, Medvedev vẫn duy trì thế dẫn điểm trước, lần lượt là 3-0, rồi 4-1...

Tuy vậy, biến cố đã xảy ra khi Tien thắng break-point quan trọng ở các game đấu thứ 9 (rút ngắn điểm số còn 4-5) và game 11 (vượt lên dẫn 6-5), trước khi cầm giao bóng khép lại ván đấu với điểm số 7-5. Lên tinh thần - khi đối thủ sa sút về mặt thể lực, Tien điều khiển toàn bộ ván đấu thứ 3, dẫn một mạch lên 4-0 trước khi Medvedev chấp nhận bỏ cuộc.

Đ.Hg.