China Open 2025: Jannik Sinner đối đầu Alex de Minaur ở bán kết đơn nam

Jannik Sinner đã thể hiện bản lĩnh chiến đấu để lọt vào bán kết đơn nam của China Open với chiến thắng 6-1, 7-5 trước tay vợt người Hungary - anh Fabian Marozsan, Đây là nỗ lực của tay vợt người Ý để thu hẹp khoảng cách với Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz.

Sinner vào bán kết

Sinner đã đánh mất Ngôi đầu Bảng xếp hạng ATP - vị trí Nhà Vua ATP, sau khi để thua tại trận chung kết đơn nam US Open 2025 (trận đấu kiểu: “Được ăn cả, ngã về không”) trước “Đại kình địch” Alcaraz hồi đầu tháng này.

Tuy vậy, không mất thời gian suy tư với “chuyện quá khứ”, Cựu số 1 thế giới người Ý đang phản ứng rất là tốt ở China Open 2025, nơi anh vừa đánh bại đối thủ hạng 57 thế giới, cũng chỉ sau 2 ván đấu - khá là thuyết phục...

Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Sinner tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh (Trung Quốc), nơi mà giải đấu ATP 500 đang diễn ra song song với sự kiện WTA 1.000 ở hệ giải đấu dành cho các tay vợt nữ rất sôi động.

Trước đó, Sinner đã lần lượt đánh bại Marin Cilic (Croatia, hạng 97 ATP, vô địch giải US Open 2014) với điểm số 6-2 và 6-2 chỉ sau 80 phút đồng hồ trong trận mở màn rồi thắng Terence Atmane (Pháp, hạng 68 ATP) 6-4, 5-7, 6-0.

Với chiến thắng mới nhất, Sinner đã giành quyền lọt vào bán kết đơn nam của ATP China Open 2025 (trận bán kết thứ 7 trong số 8 giải đấu mà anh đã tham dự trong mùa giải năm nay), là kiểu thành tích cũng cực kỳ ấn tượng!

Tay vợt hạng 2 thế giới quê ở Innichen đã chiếm quyền kiểm soát ván đấu mở màn chỉ sau 26 phút đồng hồ, khi tung ra những cú đánh mạnh mẽ từ vạch vôi cuối sân. Tuy vậy, anh đã đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ ở ván 2.

Dù có thời điểm bị dẫn trước 4-5 trong ván đấu này, anh vẫn tìm cách phản công, chặn đứng sự sung mãn của Marozsan, sau đó lật ngược tình thế và rồi giành chiến thắng ở game đấu thứ 12. Sinner đã thắng đến 40 trận mùa này.

"Tôi cảm thấy mình đã khởi đầu rất tốt ở ván đấu đầu tiên. Cả 2 người chúng tôi đều đã chơi tốt ở ván đấu thứ 2. Tôi đã có một số cơ hội bẻ giao bóng khi điểm số là 4-3, nhưng tôi đã không tận dụng được điều đó”, Sinner nói.

“Anh ấy là một tay vợt đang có phong độ cao, điều mà tôi đã biết - trước trận đấu. Khi anh ấy cầm giao bóng khép lại ván 2, anh ấy đã mắc một vài lỗi đánh hỏng, giúp tôi lội ngược dòng và giành chiến thắng trong ván đấu này”.

Tay vợt 24 tuổi cho biết anh hài lòng với cách mình chiến đấu ở trong những khoảnh khắc khó khăn: “Tất nhiên là do tâm lý. Đó cũng là cách bạn đối mặt với những khoảnh khắc này. Tôi đã cố gắng chiến đấu. Tôi đã có một vài lần giao bóng khó khăn khi điểm số là 0-30. Tôi hài lòng với cách tôi chiến đấu hôm nay”.

Đối thủ tiếp theo của Nhà vô địch Grand Slam 4 lần sẽ là Hạt giống số ba người Australia - De Minaur, người đã lọt vào bán kết khi tay vợt 20 tuổi người CH Czech Jakub Mensik bỏ cuộc vì chấn thương chân trái thời điểm điểm số ván 1 đang là 4-1.

Ở giải đơn nữ, Jessica Pegula (Mỹ, hạng 7 WTA) có chiến thắng quan trọng dù thua trước đối thủ trẻ người Anh - Emma Raducanu (hạng 32 WTA) trong ván đấu mở màn. Sau khi bị dẫn 3-6, Pegula đã thắng ngược 7-6 (11-9) và 6-0.

Đ.Hg.