Cincinnati Open 2025: Carlos Alcaraz đấu Jannik Sinner ở chung kết kinh điển thứ 4 trong mùa

Đánh bại Alexander Zverev với điểm số 6-4, 6-3, Carlos Alcaraz xuất sắc giành vé lọt vào trận chung kết Cincinnati Open (Cincinnati Masters) 2025. Đối thủ của anh sẽ là “Đại kình địch” Jannik Sinner, người thắng “Làn gió lạ” Terence Atmane 7-6 (7-4), 6-2 trong trận bán kết còn lại...

Alcaraz sẽ lại đối đầu với Sinner

Đánh bại một Zverev đang khá chật vật, Alcaraz đã giành quyền lọt vào trận chung kết thứ 7 liên tiếp ở trong mùa, tính từ kỳ Monte Carlo Masters. Tay vợt hạng 2 thế giới người Tây Ban Nha đang sở hữu một phong độ ổn định - đến đáng sợ.

Cụ thể trước đó, anh đã đăng quang Monter Carlo Masters, giành vị trí Á quân của giải đấu Barcelona Open, đăng quang Rome Masters, đăng quang Roland Garros, rồi đăng quang cả Queen’s Club Championships và xếp ngôi Á quân ở Wimbledon tại London.

“Không bao giờ là dễ dàng khi phải đối đầu với một người mà bạn biết là hiện đang không có 100% phong độ. Thậm chí sẽ càng khó khăn hơn khi người đó chính là Sascha, là một tay vợt tuyệt vời và một con người tuyệt vời bên ngoài sân đấu”.

“Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt, chơi những pha bóng đẹp mắt, trình độ quần vợt tốt. Nhưng rồi đột nhiên anh ấy bắt đầu cảm thấy không ổn. Và rồi tôi tập trung, tôi nghĩ về cảm giác của anh ấy, bên cạnh việc tập trung vào bản thân và chơi tốt”

“Đó là một tình huống thực sự khó khăn đối với tôi và tôi chỉ muốn chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất”, Alcaraz chia sẻ, lý giải về tình huống phân tâm của bản thân khi chứng kiến đối thủ người Đức gốc Nga đột nhiên chật vật ở bên kia sân.

Gạt qua những lo lắng đó, giờ đã trở nên thừa thãi, đây là lúc Alcaraz sẽ phải tập trung cho “trận chung kết kinh điển thứ 4 trong mùa” chống lại “Đại kình địch” lớn nhất cuộc đời anh - đó là Tay vợt số 1 thế giới người Ý, Sinner “kiêu dũng”.

Alcaraz đã lần lượt đối đầu với Sinner ở chung kết Rome Masters (anh thắng sau 2 ván, thời điểm đó Sinner vừa quay trở lại sau án treo vợt 3 tháng), chung kết của Roland Garros (lội ngược dòng thắng 3-2 dù bị dẫn 0-2) và chung kết Wimbledon (thắng trước ván mở màn nhưng để thua cả 3 ván sau đó) trong mùa giải năm nay.

Nếu tính rộng ra xuyên suốt sự nghiệp thì, trận chung kết sẽ diễn ra tại Trung tâm quần vợt Lindner Family vào rạng sáng thứ Ba (ngày 19-8-2025) là lần thứ 14 bộ đôi này đấu nhau. Có chút gì đó giống sự kình địch của Novak Djokovic - Rafael Nadal...

“Tôi rất mong chờ được đối đầu với anh ấy một lần nữa. Chúng tôi đang nâng tầm đẳng cấp và mang đến một thứ quần vợt thực sự đẹp mắt. Tôi sẵn sàng đón nhận thử thách. Tôi sẵn sàng nhìn nhận những sai lầm mình đã mắc phải trong trận đấu trước - và cố gắng cải thiện hơn nữa vào thứ Hai”, Alcaraz nói hướng đến trận chung kết.

Đ.Hg.