Cincinnati Open 2025: Carlos Alcaraz giành trận thắng thứ 50 trong mùa

Carlos Alcaraz đã không mất quá nhiều thời gian để giành trận thắng thứ 50 trong mùa. Tay vợt hạng 2 thế giới người Tây Ban Nha vừa đánh bại Hamad Medjedovic (Serbia, hạng 72 ATP) 6-4 và 6-4 sau 1 giờ 35 phút và đạt cột mốc hàng đầu mùa giải 2025.

Alcaraz là tay vợt đầu tiên đạt cột mốc 50 trận thắng trong mùa

Dưới cái nóng đầy thử thách của Ohio, Alcaraz một mực duy trì được sự bình tĩnh của mình để giành trận thắng thứ 13 liên tiếp tại đấu trường Masters 1.000. Tay vợt hạng 2 thế giới người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy anh đang sở hữu thứ đẳng cấp khác so với các đối thủ kém tên tuổi hơn hẳn.

“Tôi biết đối thủ là một tay vợt có lối chơi rất uy lực. Những cú đánh của cậu ấy rất khó đón đỡ. Cậu ấy cũng sở hữu những cú giao bóng cực mạnh nữa. Tôi biết cậu ấy không thích phải chạy quá nhiều từ bên phần sân này sang phần sân kia, thế nên, kế hoạch của tôi là buộc cậu ấy phải chạy thật nhiều...”.

“Thật là vô cùng khó khăn, vì cậu ấy đánh bóng rất bay - và nó đến thật sự nhanh, nhưng tôi vẫn rất vui sướng vì đã thi triển được lối chơi ấy hầu như trọn thời gian, cố gắng phòng ngự cho thật tốt. Đơn giản, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì giành chiến thắng ngày hôm nay!”, Alcaraz hào hứng cho biết.

Cả Alcaraz lẫn Medjedovic đều mới 22 tuổi và từng vô địch giải Next Gen ATP Finals. Thời điểm khởi đầu trận đấu diễn ra khá căng thẳng, nhưng dần thì đà thắng lợi đã nghiêng phía Alcaraz khi anh đã là một tay vợt lớn đầy đẳng cấp, còn Medjedovic vẫn chỉ là dạng "khá tiềm năng" và được Novak Djokovic xem trọng mà thôi.

Cục diện trận đấu sớm xuôi theo chiều của tay vợt quê ở El Palmer sau khi anh giành break-point quan trọng để vượt lên dẫn trước với điểm số 4-3 trong ván đấu mở màn. Mọi cố gắng sau đó của tay vợt quê ở Novi Pazar sau đó đều trở thành vô ích khi cách biệt trình độ giữa 2 bên là quá rõ ràng!

Alcaraz đang tìm kiếm danh hiệu Masters 1.000 thứ 3 trong mùa, sau các ngôi vô địch tại Monte Carlo Masters và Rome Masters. Ở vòng 4, anh sẽ đối đầu Lucas Nardi (Italia, hạng 98 ATP) - vừa đánh bại Jakub Mensik khi tài năng trẻ hạng 17 thế giới người CH Czech bỏ cuộc ở ván 2. Điểm số khi đó là 6-2, 2-1.

Trong một diễn biến rất khác, hạt giống số 9 Andrey Rublev vẫn trụ vững lại ở nhánh đấu của Alcaraz, sau khi vượt qua trận đấu marathon kéo dài giờ 30 phút với hạt giống số 21 Alexei Popyrin. Rublev giành thắng ngược 6-7 (5-7), 7-6 (7-5), 7-5 để cân bằng tỷ số 2-2 trong hệ số đối đầu trực tiếp với Popyrin.

Đ.Hg.