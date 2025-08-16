Cincinnati Open 2025: Elena Rybakina loại Đương kim vô địch Aryna Sabalenka

Sẽ có Nhà vô địch đơn nữ mới ở Cincinnati Open (Cincinnati Masters) 2025 sau kết quả Elena Rybakina (Kazkhastan, hạng 10 WTA) loại bỏ Đương kim vô địch Aryna Sabalenka (Belarus, hạng 1 WTA) 6-1, 6-4 để giành vé bán kết đấu Iga Swiatek (Ba Lan, 3 WTA).

Rybakina biến Sabalenka thành cựu vô địch

*Jasmine Paolini cũng loại Coco Gauff giành vé bán kết

Rybakina đã tung ra đến 11 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong suốt trận đấu “lật đổ” nhà vô địch đến từ Minsk trong một kết quả đáng chú ý nhất của tuần lễ này tại giải đấu đang diễn ra ở thành phố Mason (Ohio).

Khả năng cầm giao bóng cực kỳ ấn tượng của tay vợt gốc Nga - vốn là một chìa khóa mang đến chiến thắng: Cô thắng đến 81% điểm số khi cầm giao bóng 1. Nhưng năng lực trả giao bóng của Rybakina cũng ấn tượng...

Tính tổng cộng thì, tay vợt 26 tuổi quê ở Moscow (từng chơi cho quần vợt Nga trước 2018, sau đó chuyển sang đầu quân cho Kazakhstan vì chế độ đãi ngộ tốt hơn) cứu cả 5 nguy cơ thua break, giành trận thắng thứ 5 trước Sabalenka.

“Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn”, Rybakina khách sáo cho biết khi tỏ ra tôn trọng đối thủ từng thắng cô 7 lần trong quá khứ, “Tôi cảm thấy hài lòng với các cú giao bóng của mình - đó là chìa khóa thành công hôm nay”.

“Cả 2 chúng tôi đều là những tay vợt mạnh. Hôm nay tôi giao bóng rất tốt. Nếu Aryna giao bóng tốt, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Hy vọng là tôi sẽ tiếp tục như thế này trong trận đấu sắp tới”, Rybakina vui vẻ cho biết.

Với kết quả lọt đến bán kết của Cincinnati Open 2025, Nhà vô địch Wimbledon 2022 đang có chuyến hành trình xa nhất ở giải đấu WTA 1.000 tại Ohio. Cô sẽ đối đầu với Cựu Nữ hoàng WTA - cô Swiatek ở vòng 4 tay vợt mạnh nhất.

Trong một biến cố bất ngờ khác ở giải đơn nữ, Jasmine Paolini (Ý, hạng 5 WTA) cũng đã “lật đổ” Coco Gauff (Mỹ, xếp hạng 2 WTA, Đương kim vô địch French Open) với chiến thắng ngược dòng kịch tính có điểm số 2-6, 6-4, 6-3.

Trong chiến thắng này, ngoài việc đánh bại Niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà, Paolini còn phải vượt qua 2 đối thủ khác là cơ thể của cô và tâm trí bản thân. Về cơ thể, cô đã bị lật cổ chân ở trong ván đấu quyết định. Về tâm trí, cô thường cảm thấy sa sút ở nhiều trận đấu trong mùa này nhưng đã đảo ngược tình thế.

Cô tỏ ra tự tin trong khoảng thời gian cuối của mùa giải, bên cạnh việc Gauff thi đấu rất thất thường, liên tục tự đánh bóng hỏng: Phạm đến 16 lỗi giao bóng kép và có 62 lỗi đánh bóng hỏng và đánh mất chính mình.

Paolini (sẽ đấu Veronika Kudermetova của Nga ở bán kết) thừa nhận sau trận thắng: “Thật khó khăn. Lúc đầu, tôi chỉ chạy, cố gắng đưa bóng vào sân. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm giác bóng tốt hơn. Tôi giữ vững phong độ ở mọi điểm, tôi cố gắng chiến đấu ở mọi điểm, và điều đó đã hiệu quả”.

Đ.Hg.