Cincinnati Open 2025: Làn gió lạ Terence Atmane bất ngờ giành vé bán kết

Tay vợt hạng 136 thế giới người Pháp - Terence Atmane tiếp tục gây ra bất ngờ thú vị ở Cincinnati Open (Cincinnati Masters) 2025. Anh vừa đánh bại một đối thủ Tốp 10 khác là Holger Rune (Na Uy, hạng 9 ATP) với điểm số thuyết phục 6-2, 6-3 để giành vé bán kết.

Atmane đang tạo ra bất ngờ đầy thú vị

Do thứ hạng quá thấp, Atmane buộc phải thi đấu từ vòng loại để tìm vé lọt vào vòng đấu chính của giải đấu đang diễn ra tại Trung tâm Quần vợt Lindner Family. Tuy nhiên, càng đấu càng hay, Atmane liên tục gây bất ngờ khi tiến vào vòng đấu chính dù thành tích ATP Tour trước đó chỉ là rất khiêm tốn với 1 trận thắng - 4 trận thua.

Ở vòng đấu loại đầu tiên, anh thắng Omar Jasika (Australia, hạng 207 ATP) với điểm số 7-5, 6-4. Ở vòng đấu loại thứ 2, anh lại tiếp tục đánh bại một đối thủ người Úc khác là Tu Li (hạng 176 ATP) với điểm số 7-5 và 6-3. Cả 2 chiến thắng đều rất thuyết phục.

Tiến vào vòng đấu chính, Atmane vẫn duy trì thành tích thắng liên tiếp của mình khi đánh bại Yoshihito Nishioka (Nhật Bản, hạng 130 ATP) 6-2, 6-2 ở vòng 1. Tại vòng 2, anh thắng Flavio Cobolli (Ý, hạng 22 ATP) với điểm số kịch tính sau 3 ván là 6-4, 3-6, 7-6 (7-5).

Ở vòng 3, đối đầu với đối thủ người Brazil xếp hạng 52 ATP - là Joao Fonseca, chàng trai mới 23 tuổi quê ở Boulogne-sur-Mer tiếp tục thắng áp đảo 6-3 và 6-4; để rồi ở vòng thứ 4, anh loại một đại biểu thuộc tốp 10 của nước chủ nhà Taylor Fritz với chiến thắng 3-6, 7-5, 6-3.

Với kết quả mới nhất ở tứ kết trước Rune, Atmane đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại Cincinnati Open 2025, thành tích mà chưa bao giờ anh có được sau 3 năm lăn lộn với quần vợt chuyên nghiệp, bắt đầu với hệ giải ITF và giờ đây là với ATP Tour.

“Tôi nghĩ là, không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này. Thành thật mà nói thì, điều đó thật điên rồ. Tôi vẫn không thể tin được”, Atmane chia sẻ với dáng điệu bàng hoàng đi lẫn với xúc cảm nồng đậm về chiến thắng để đời.

“Được vào bán kết một giải Masters 1.000, lọt vào Tốp 100 thế giới, và thậm chí còn hơn thế nữa với chiến thắng tối hôm nay - đó cũng là một khoản tiền lớn đối với tôi, vì vậy nó sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp của tôi. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân tôi. Tôi rất xúc động về điều này”, Atmane nói khi lọt vào bán kết Cincinnati Open.

“Tôi thực sự đã không thể ngủ được vào đêm hôm qua, ngay sau chiến thắng trước Taylor. Tôi chỉ cố gắng là chính mình trên sân, cố gắng tận hưởng nó hết mức có thể vì tôi không còn gì để mất, đó là lợi thế của tôi khi là kẻ yếu thế hơn khi đi từ vòng đấu loại”.

“Tôi nghĩ điều này sẽ mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin cho phần còn lại của mùa giải năm nay và cho sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp nói chung của tôi”, tay vợt đã tung ra 22 cú đánh thắng điểm trực tiếp, trong đó có tới 14 cú winner bằng tay thuận bên trái, và khiến cho Rune ôm hận, chia sẻ.

Ở bán kết, Atmane sẽ đối đầu với “Ngọn núi cao ngất trời mây”: Tay vợt hạng 1 thế giới của Ý - Jannik Sinner. Sinner đã dễ dàng chiếm ưu thế trước tài năng một thời của quần vợt đất nước Lá phong đỏ: Felix Auger Aliassime (hạng 28 ATP) với chiến thắng áp đảo có điểm số là 6-0, 6-2 chỉ sau 2 ván đấu.

Đ.Hg.