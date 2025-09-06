US Open 2025: Jannik Sinner tái đấu Carlos Alcaraz ở chung kết kinh điển trong mơ

Chấm dứt cuộc phiêu lưu ấn tượng của Felix Auger-Alissime với điểm số 6-1, 3-6, 6-3, và 6-4, Jannik Sinner giành vé quay trở lại chung kết US Open, nơi anh sẽ đối đầu với Carlos Alcaraz lần thứ 15 trong sự nghiệp và lần thứ 7 ở “chung kết kinh điển trong mơ”.

Sinner sẽ đấu Alcaraz ở chung kết US Open 2025

Sinner chấm dứt chuyến hành trình của Felix

Chuyến hành trình đầy ấn tượng của Felix cuối cùng đã phải chấm dứt. Phải đối đầu với một Sinner có thể nói là giờ đây dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh, năng lực tác chiến mang tính... khá bộc phát của tay vợt người Canada đã bị chặn đứng hoàn toàn.

Dù thắng ván đấu thứ 2 để cân bằng tỷ số 1-1, Auger-Aliassime vẫn bị Tay vợt số 1 thế giới người Ý vượt qua ở trong 2 ván đấu quyết định cuối cùng. Và tất nhiên, Sinner đã phải vượt khó đến toát mồ hôi, khi cứu đến 9/10 nguy cơ thua break-point...

Sinner cho biết sau trận đấu dài 3 giờ 17 phút đồng hồ, và tận dụng 4/11 cơ hội thắng break-point để tạo khác biệt: “Tôi và Felix, chúng tôi cùng chơi giải đấu gần nhất ở Cincinnati (nơi Sinner chỉ thua 2 ván đấu suốt giải), khi đó, anh ấy là tay vợt hoàn toàn khác”.

“Ở trong trận đấu này, Anh ấy đã giao bóng tốt hơn nhiều, và thực hiện mọi cú đánh tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, hôm nay là một trận đấu rất khó khăn, nhưng rõ ràng là tôi cảm thấy rất, rất là hạnh phúc với chiến thắng này”, Sinner lên tiếng cho biết.

“Đây rõ ràng là một mùa giải quá đỗi tuyệt vời. Grand Slam là những giải đấu quan trọng nhất mà chúng tôi có trong suốt cả năm, và việc tôi lại lọt vào một trận chung kết khác trong năm nay, đặc biệt là trận cuối cùng của mùa giải, với lượng khán giả đông đảo tuyệt vời, không còn quan trọng bạn chơi như thế nào, mọi thứ không thể tuyệt vời hơn”.

Với kết quả này, Sinner, đã người thứ 4 trong Kỷ nguyên Mở lọt vào chung kết cả 4 giải đấu Grand Slam trong cùng một năm. Đối thủ của anh sẽ là “người quen cũ” - “đại kình địch của cả cuộc đời” - Alcaraz. Alcazaz vừa thắng Novak Djokovic.

Alcaraz đánh sập Djokovic bằng chiến thắng phục thù

Ở trong trận bán kết đơn nam đầu tiên của US Open 2025, Alcaraz giành lấy chiến thắng “phục thù” trận thua Djokovic tại tứ kết Australian Open hồi đầu năm. Thậm chí, anh còn thắng áp đảo chỉ sau 3 ván đấu với điểm số là 6-4, 7-6 (7-4), 6-2.

Alcaraz chia sẻ ngay sau một chiến thắng có thể nói là đánh sập niềm tin của Djokovic trong tham vọng giành lấy Grand Slam thứ 25: “Thật là một cảm giác quá tuyệt vời. Một lần nữa được lọt vào chung kết US Open, cảm giác thật tuyệt diệu!”.

“Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Hôm nay, tôi cũng phải nói rằng là, đây không phải phong độ tốt nhất của tôi trong giải đấu, nhưng tôi đã duy trì được phong độ ổn định từ đầu cho đến cuối”, Alcaraz lý giải về phong độ của anh ở US Open 2025.

“Tôi đã giao bóng khá tốt, tôi nghĩ điều đó thực sự, thực sự quan trọng. Cố gắng chơi một trận đấu thực sự mạnh mẽ và tôi nghĩ mình đã làm được. Nhìn chung, tôi đã chơi với phong độ rất tốt và tôi rất vui khi được chơi trận chung kết thứ hai tại Flushing Meadows”, Alcaraz nói khi thẳng tiến vào trận chung kết Grand Slam ở New York.

Trận chung kết thứ 6 liên tiếp

Từ quá khứ cho đến hiện tại, Alcaraz đã đối đầu Sinner những 14 lần và chuẩn bị có lần đối mặt thứ 15. Mối quan hệ “kình địch ân oán” của 2 người đã bắt nguồn từ vòng 32 của Paris Masters 2021 và chỉ trong 4 năm trời, nó phát triển theo xu thế chóng mặt, biến Alcaraz và Sinner trở thành “cặp đôi kình địch nhất” từ thời Nadal - Djokovic.

Trận chung kết US Open 2025 dự kiến diễn ra lúc 1 giờ sáng thứ Hai, ngày 8-9-2025, sẽ là trận chung kết thứ 6 liên tiếp giữa Alcaraz và Sinner, và cũng là trận chung kết thứ 7 trong suốt sự nghiệp. Trước đó, họ đối đầu nhau ở chung kết các giải Umag Open 2022, China Open 2024, Rome Masters, Roland Garros, Wimbledon và Cincinnati Masters (đều trong 2025).

Ai sẽ thắng trong trận chung kết trong mơ kinh điển kiểu mới?

