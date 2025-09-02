US Open 2025: Loại Coco Gauff, Naomi Osaka tự tin hoàn thiện sự khởi đầu mới

Với Naomi Osaka, quá trình tái thiết - hay cũng có thể gọi là “sự nghiệp thứ 2”, chỉ mới bắt đầu tại US Open 2025, dù cô đã quay trở lại với WTA Tour từ mùa giải 2024. Chiến thắng có điểm số ấn tượng 6-3, 6-2 trước niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà Coco Gauff là minh chứng rõ nhất...

Osaka tiếp tục tỏa sáng ở US Open

Sau khi bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2023 vì nghỉ thai sản, tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam người Nhật Bản thường bày tỏ sự thất vọng việc cô thiếu tiến bộ. Khi nào lối chơi của cô mới lấy lại được phong độ đỉnh cao như những nhà vô địch đình đám?

Nên nhớ, sau quãng thời gian thành công từ 2018-2021, cô cũng liên tục sa sút, trở nên rất nhạy cảm và thường xuyên “khóc nhè” sau các thất bại của mình. Từ 2021 đến 2023, trước khi trở thành mẹ, cô cũng không còn giành được danh hiệu Grand Slam nào...

Trong khi đó, Gauff cũng có vấn đề của riêng mình. Đương kim vô địch French Open phải tìm đến chuyên gia cơ sinh học Gavin MacMillan ngay trước thềm giải đấu US Open này, cô sẵn sàng hy sinh kết quả ngắn hạn để đầu tư vào cuộc chơi dài hơi tạo khác biệt.

Trận đấu vòng 4 giữa 2 tay vợt sở hữu 6 danh hiệu Grand Slam này, vì thế dự báo là sẽ mang đến những hệ quả to lớn bất thường, cũng là một phép thử đầy căng thẳng, một sự kiểm tra trực giác trong thời gian thực - dành cho 2 gương mặt được chú ý ở giải đơn nữ.

Nhưng mà bất cứ ai kỳ vọng về một cuộc tranh đấu khốc liệt, nơi mỗi tay vợt chiến đấu ở trong từng game đấu để giành giật cơ hội sinh tồn, đều phải thất vọng. Những sự tưởng tượng và cả huyễn hoặc đó không xảy ra. Trận đấu kết thúc chỉ sau vỏn vẹn 64 phút đồng hồ.

Tại SVĐ Arthur Ashe, Osaka mang đến màn trình diễn khiến người ta mường tượng về ngày xưa huy hoàng của cô, và “hủy hoại đêm mộng mơ” của Gauff khi chỉ trao cho đối thủ đúng 5 game thắng. Chiến thắng rất áp đảo đã mang Osaka quay lại tứ kết lần đầu kể từ 2021.

Kết quả thế một chiều này này gợi nhớ đến trận đấu đáng nhớ giữa 2 người này cách đây 6 năm. Osaka, khi đang ở đỉnh cao phong độ, đã đánh bại Gauff lúc đó 15 tuổi bằng điểm số 6-3, và 6-0, trong trận đấu vòng 3 kết thúc ở trong nước mắt. Mọi thứ giống như mới hôm qua...

““Ý tôi là tôi hơi nhạy cảm, tôi không muốn khóc,” Osaka chia sẻ sau đó về thói quen, hay cũng là “cái tật hay khóc nhè chè thiu” của cô, “Thành thật mà nói, tôi đã có rất nhiều niềm vui ở đây. Đây là sân đấu yêu thích nhất của tôi trên thế giới, và việc được quay trở lại nơi đây có ý nghĩa rất lớn lao”.

Osaka chuyển sang làm việc với HLV Tomasz Wiktorowski, vốn là hành động nhận được nhiều chú ý và hiện nó mang lại hiệu quả rõ rệt với quá trình tái thiết của cô, hay cũng có thể nói là mang đến lợi ích không ngờ cho “sự nghiệp chơi quần vợt chuyên nghiệp thứ 2” của cô.

Sự khác biệt giữa Osaka 2024 và Osaka những ngày này, có lẽ là cơ thể đậm chất thể lực và cả sự tự tin không ngờ: “Tôi nghĩ về mặt thể chất, tôi biết mình có khả năng phản công rất tốt, vì vậy tôi không chơi quá sức. Tôi cảm thấy rất ổn với việc đơn giản chờ đợi thời cơ”.

“Phải thừa nhận rằng, tôi không phải là một tay vợt phòng ngự, thế nên không phải tôi cố gắng di chuyển từ bên này sang bên kia, mà giống như sự tự tin - thầm lặng khi hiểu rằng tôi không cần phải đánh một cú quyết định mọi lúc, cần chờ đúng cơ hội của mình”, Osaka nói.

Đối thủ ở tứ kết của cô là Karolina Muchova (CH Czech, hạng 13 WTA), vừa đánh bại Marta Kostyuk (Ukraine, hạng 28 WTA) với điểm số 6-3, 6-7 (0-7), 6-3 cũng ở vòng 4. Muchova đối đầu với Osaka 4 lần trong quá khứ, cả 2 đang tạm hòa nhau 2-2. Và ở Grand Slam, tỷ số cũng đang là 1-1.

Đ.Hg.