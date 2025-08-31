US Open 2025: Các tay vợt Denis Shapovalov và Felix Auger-Aliassime gây dấu ấn đậm nét

Denis Shapovalop đẩy Jannik Sinner đến cực hạn, buộc phải lội ngược dòng nước thắng sau 4 ván đấu. Felix Auger-Aliassime loại Alexander Zverev sau 3 giờ 48 phút kịch chiến. Và đó là cách các tay vợt đến từ Canada “đối xử” với 2 đại diện thuộc Tốp 3 thế giới ở US Open.

Felix bất ngờ loại Shapovalov

Lần đầu tiên kể từ 2 trận chung kết Roland Garros và Wimbledon, Sinner phải mất hơn 3 ván đấu, mới kết thúc màn trình diễn của mình. Ở chung kết French Open và cả Grand Slam trên mặt sân cỏ tại All England Club, đối thủ “đồng cân đồng lạng” của anh là Carlos Alcaraz. Còn bây giờ, anh cũng mất đến 4 ván đấu trước đối thủ kém tiếng hơn hẳn là Shappvalov từ Canada.

Sinner để thua Alcaraz 4-6, 7-6 (7-4) 4-7, 6-7 (3-7) và 6-7 (2-10) ở trận chung kết French Open. Anh đã thắng lại 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 ở chung kết Wimbledon hồi tháng 7. Còn trước đó và sau đó, ở đấu trường Grand Slam, anh luôn thắng hủy diệt phần còn lại của thế giới với các tỷ số 3-0, 3-0 và... 3-0. Nhưng thành tích đó đã không thể duy trì ở vòng 3 của US Open năm nay.

Đối mặt với một Shapovalov sung sức và liều lĩnh, Sinner bị bất ngờ nên đánh mất ván đấu mở màn với điểm số thua 5-7. Tuy Shapovalov không hề có dấu hiệu giảm sút trong ván đấu thứ, Sinner bắt đầu thể hiện bản lĩnh để tìm về các chiến thắng cho bản thân mình. Anh lần lượt thắng ngược 6-4, 6-3, 6-3 để duy trì vị thế Đương kim vô địch và Số của 1 thế giới!

“Đây là một trận đấu rất là khó khăn. Tôi đã biết Denis từ lâu. Lần cuối chúng tôi thi đấu với nhau là vài năm trước”, Sinner nói, khi nhắc đến trận thua của mình trước tay vợt từng được đánh giá nhiều tiềm năng từ Canada ở vòng đầu tiên của Australian Open hồi 2021.

“Cả 2 người chúng tôi đều đã tiến bộ rất nhiều. Tôi biết mình phải chơi với một trình độ rất cao. Tôi rất vui vì đã giành chiến thắng. Anh ấy khởi đầu rất tốt. Còn tôi, tôi đã cố gắng duy trì tinh thần, cố gắng tìm hiểu xem điều gì sẽ đến. Cảm ơn rất nhiều - vì sự ủng hộ của mọi người. Điều này thật tuyệt vời trong nhiều năm qua. Và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc”.

Trong một biến cố rất đáng chú ý diễn ra sau đó, Felix - một tay vợt từ Canada khác cũng gây ra bất ngờ, thậm chí còn tạo ra kết quả “có thật”. Anh đã loại đối thủ người Đức gốc Nga và xếp hạng 3 thế giới sau chiến thắng thuyết phục có điểm số ngược dòng 4-6, 7-6 (9-7), 6-4, 6-4.

Zverev thắng ván mở màn, thậm chí có cơ hội thắng set-point ở trong ván thứ 2, nhưng lại không tận dụng được cơ hội khi cầm giao bóng, và dẫn trước 6-5 trong loạt đánh tie-break. Bỏ lỡ cơ hội của mình, Zverev trả giá đắt khi để thua tie-break và thua tiếp 2 ván còn lại!

Felix (từng lọt vào bán kết tại Flushing Meadows hồi 4 năm trước nhưng đã tự hao hụt tiềm năng kể từ đó) chia sẻ với giọng điệu cực kỳ hứng khởi: “Cảm giác thật tuyệt. Tôi đã đến đây từ năm 2018. Tôi vẫn còn trẻ, đã vài năm trôi qua, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình”.

Tay vợt 25 tuổi vừa lần đầu tiên đánh bại một tay vợt nằm trong Tốp 5 của thế giới tại đấu trường Grand Slam đình đám tiếp tục cho biết đầy tự tin: “Nhưng mà giải đấu này vẫn đang diễn ra, công việc hẳn vẫn chưa kết thúc. Dù sao thì, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

Đ.Hg.