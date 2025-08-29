US Open 2025: Naomi Osaka kiểm soát sự quyết liệt, thẳng tiến vào vòng 3

Đã có những lúc trong mùa giải năm nay, Naomi Osaka bày tỏ sự thất vọng về việc cô thiếu tiến bộ sau khi quay trở lại quần vợt với tư cách là một người mẹ. Nhưng khi mùa giải sân cứng mùa Hè Bắc Mỹ đi đến hồi kết, rõ ràng là cô đã lấy lại được ánh nhìn của nhà vô địch!

Osaka giành vé vào vòng 3

Chiến thắng 6-3 và 6-1 vào khuya hôm qua trước Hailey Baptiste (Mỹ, hạng 47 WTA) là một bài học về sự quyết liệt có kiểm soát. Bất chấp gió lốc, tay vợt nữ đã từng 4 lần vô địch Grand Slam vẫn hiện diện bản thân điềm tĩnh và thanh thản trên SVĐ Louis Armstrong. Osaka chỉ mất 70 phút để giành chiến thắng và chỉ tung ra những cú đánh uy lực khi thực sự cần thiết.

Cách chơi này, chiến thắng này, diễn ra sau hàng loạt kết quả đáng thất vọng kể từ khi cô trở lại với WTA Tour sau khi sinh con. Hẳn sẽ không phải là “câu chuyện tình cờ như gió thoảng qua đường”, khi Osaka đã thắng 8/9 trận đấu gần đây kể từ khi HLV Tomasz Wiktorowski gia nhập đội hỗ trợ của cô bắt đầu từ chiến dịch Montreal ở trên đất nước lá phong đỏ!

Khi được hỏi trên sân về những gì HLV mới đã mang đến cho lối chơi cách tân của Osaka, tay vợt nữ người Nhật Bản rất khéo léo né tránh câu hỏi vì không muốn “lộ bài chiến thuật”: Tôi không thể tiết lộ bí mật của mình. Nhưng chắc chắn là, ông ấy giúp tôi nhìn nhận quần vợt theo một cách khác hơn - và bạn có thể thấy điều đó qua cách tôi chơi bóng gần đây”.

Những cú đánh đặc trưng của Osaka: Cú giao bóng uy lực và cả cú thuận tay đi kèm theo đó như “phần thưởng khuyến mãi” vẫn thu hút phần lớn sự chú ý. Cô đã có 7 cú ace (giao bóng “ăn điểm trực tiếp” và không hề mắc lỗi kép nào) trong chiến thắng ngay ở vòng 1 trước đối thủ Greet Minnen. Đây cũng sẽ là chiến thắng ấn tượng thứ 2 của cô ở giải đấu US Open 2025.

Nhưng chính cú trả giao bóng được cải thiện đáng kể của cô mới là dấu hiệu cho thấy Osaka đang hồi sinh một cách mạnh mẽ và có thể sớm trở lại Tốp 10 trên Bảng xếp hạng của WTA. Hẳn đây là một điểm trọng tâm mà Wiktorowski đã tác động mạnh mẽ đến bản thân tay vợt 27 tuổi quê ở Osaka đang từng bước tìm lại chính bản thân và cả bản ngã của mình...

“Tôi cảm thấy rằng, cùng với Tomasz, chúng tôi đã làm việc - và tập luyện rất nhiều với các cú trả giao bóng của tôi”, Osaka có nói với các phóng viên bằng giọng điệu rạng rỡ, “Và tôi đã cảm thấy tự tin hơn. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một điểm rất quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi cảm thấy mình có thể tập trung và giành lại break-point ngay lập tức khi cần thiết”.

Osaka sẽ đấu Daria Kasatkina (tay vợt người Nga mới nhập quốc tịch Australia hồi đầu năm nay, hiện xếp hạng 18 WTA). Kasatkina mới vừa thắng Kamilla Rakhimova (Nga, hạng 51 WTA) với điểm số 6-2, 4-6, và 7-5 trong một trận đấu vòng 2 khác. Osaka hiện cũng đang giữ thành tích toàn thắng trước Kasatkina: Thắng 6-3, 6-2 ở chung kết Indian Well 2018 và thắng 6-3, 6-3 ở Italian Open 2024.

Đ.Hg.