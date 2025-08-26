US Open 2025: Madison Keys bất ngờ bị loại, Petra Kvitova kết thúc sự nghiệp

Khó có thể nói mùa giải 2025 là thành công hay thất bại với Madison Keys (Mỹ, hạng 6 WTA) - khi cô đăng quang Australian Open hồi đầu năm nhưng lại vừa thất bại ngay vòng đấu mở màn của giải Grand Slam tại quê nhà trước Renata Zarazua (Mexico, hạng 82 WTA, không được xếp hạt giống).

Keys đã bị loại

Keys đã phải chơi kịch chiến trong 3 ván đấu. Dù thắng ván mở màn sau loạt đánh tie-break với điểm số 12-10, cô vẫn để thua ngược trong 2 ván đấu còn lại 6-7 (3-7) và 5-7. Kết quả đã gây thất vọng lớn lao cho giới mộ điệu quần vợt nữ của nước chủ nhà.

Tay vợt từng lọt đến chung kết US Open 2017 chia sẻ cô cảm thấy khá ổn khi khởi động, tuy vậy, khi bắt đầu ván đấu đầu tiên, cô bắt đầu cảm thấy không tốt: “Lần đầu tiên sau một thời gian, tôi thực sự bị sự lo lắng lấn át. Rồi nó trở nên hơi tê liệt...”.

“Tôi cảm thấy mình thật là chậm chạp. Tôi không nhìn nhận mọi thứ theo cách mình muốn, điều này dẫn đến khá nhiều quyết định sai lầm - và bộ pháp lười biếng trong suốt thời gian chơi bóng”, Keys cho biết sau trận đấu marathon dài 3 giờ 10 phút đồng hồ.

Sự cẩu thả, cũng có thể là nóng vội dẫn đến sai lầm, thể hiện rất rõ ràng, khi cô gái 30 tuổi quê ở Đảo Đá phạm đến 89 lỗi đánh bóng hỏng, trong khi chỉ tung ra được 46 cú đánh thắng điểm trực tiếp đáng kể. Sự khác biệt rất lớn này đã dẫn đến thất bại!

“Tôi nghĩ có lẽ áp lực đang dần tăng lên," Keys nói khi được hỏi về áp lực khi lần đầu tiên tham dự US Open với tư cách là Nhà vô địch Grand Slam, “Thực tế là áp lực thường tăng lên nhiều một chút. Bạn luôn cảm thấy lo lắng ngay từ vòng đấu đầu tiên”

“Và khi càng tiến vào sân đấu thì, bạn lại càng cảm giác là hồi hộp hơn nữa. Nhưng tôi cảm thấy, vì lý do nào đó, hôm nay tôi không thể tách mình ra khỏi... và nó không chỉ đơn thuần là nói: “Tôi muốn giành lấy chiến thắng”, Keys tâm sự về cảm giác của cô.

“Đơn giản, lúc ở trong sân đấu, tôi chỉ cảm thấy chiến thắng là quá quan trọng, và tôi không thể hoàn toàn tách mình ra khỏi điều ám ảnh đó. Rồi một khi bạn bắt đầu chơi tệ hại, mọi thứ cứ như một quả cầu tuyết lăn mãi lăn mãi vậy”, Keys giải thích.

Đối thủ của Keys, cô Zarazua cũng cảm thấy lo lắng, dù với một góc nhìn khác. Ai mà không lo lắng khi hiện diện trong sân khấu rộng lớn của SVĐ Arthur Ashe ngay tại vòng đầu tiên của đấu trường Grand Slam? Nhưng cô cũng có một chút kinh nghiệm mà...

“Tôi thật sự lo lắng khi bước vào trận đấu. Tôi nghĩ, vài phút trước khi ra sân là cái khoảnh khắc tồi tệ nhất. Nhưng theo một cách nào đó, tôi lại cảm thấy những trải nghiệm thi đấu các SVĐ tại các giải Grand Slam khác đã giúp ích cho tôi rất nhiều hôm nay”.

Với tay vợt có vóc dáng nhỏ bé như là Zarazua (cô chỉ cao có 1 mét 60), đây là chiến thắng vượt quá mọi tầm vóc. Trước trận đấu hôm thứ Hai (theo giờ địa phương), cô chưa từng đánh bại một đại diện nào thuộc tốp 10 (thua 0-6). Giờ cô đã có một chiến thắng chấn động.

Zarazua giành chiến thắng vượt tầm vóc

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, tay vợt nữ kỳ cựu người CH Czech - cô Petra Kvitova đã nói lời chia tay xúc động với quần vợt chuyên nghiệp sau trận thua Diane Parry (Pháp) 1-6 và 0-6: “Tôi nghĩ bản thân sẽ tự hào nhất về nhiều điều, đặc biệt là về mặt tinh thần”.

“Tất cả các mùa giải, những mùa giải khá dài. Tôi vẫn rất ổn khi đối mặt với những chấn thương và bệnh tật. Tôi rất tự hào về cách mình xử lý áp lực, về việc tôi đã lọt vào tốp 10 bao nhiêu lần. Thật đặc biệt”, Kvitova chia sẻ sau đó trước đông đảo phóng viên báo đài.

“Tôi chưa bao giờ là Số 1 thế giới, nhưng 2 chiến thắng Grand Slam đó (vô địch Wimbledon 2011 và 2014) đều vượt trên cả vị trí Số 1 thế giới nữa. Đó là cách tôi sẽ đón nhận nó, đặc biệt là những chiến thắng ở Wimbledon. Tôi tự hào về nhiều điều”.

Kvitova tạm biệt quần vợt chuyên nghiệp

Kvitova cho biết cô vốn đã từng cân nhắc việc bỏ lỡ US Open sau khi cơ thể bị Covid tàn phá 3 tuần trước, nhưng cô rất quyết tâm kết thúc sự nghiệp theo cách riêng của mình: “Tôi muốn được thi đấu ở đây, để kết thúc mùa giải ở một giải Grand Slam chứ không phải vì Covid ập đến. Tôi rất vui vì đã làm được điều đó."

Đ.Hg.