US Open 2025: Carlos Alcaraz có thể đối đầu Novak Djokovic ở bán kết

Do nằm chung nhánh đấu, dù là ở “2 đầu xa thẳm”, nỗ lực giành ngôi vô địch US Open thứ 2 của Carlos Alcaraz có thể phải trải qua trận bán kết kịch tính chống lại “Thế lực xưa cũ” là Novak Djokovic.

Alcaraz tìm kiếm danh hiệu thứ 2 ở US Open năm nay

Sau khi đăng quang Cincinnati Masters, Alcaraz đang hừng hực khí thế và tràn đầy tự tin sẽ bắt đầu US Open 2025 tại phân nhánh thứ 8 chống lại “Tòa tháp mới của nước Mỹ” Reilly Opelka (cao đến 2 mét 11, hạng 66 ATP) ở trong vòng đấu mở màn của mình.

Tiếp theo đó, các đối thủ của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha lần lượt có thể là: Mattia Bellucci (Ý - hạng 63 ATP) ở vòng 2; Luciano Darderi (Ý , hạng 34 ATP) ở vòng 3; Daniil Medvedev (Nga, hạng 13 ATP, cựu vô địch giải) ở vòng đấu thứ 4.

Nếu không có gì thay đổi, ở vòng đấu tứ kết (vòng đấu bát cường), tay vợt 22 tuổi quê ở El Palmar sẽ thi đấu với Casper Ruud (Na Uy, hạng 12 ATP), hoặc là một trong các niềm hy vọng hàng đầu của nước chủ nhà - là Ben Shelton (xếp hạng 6 ATP).

Và đến vòng đấu bán kết, nếu điều giới mộ điệu mong muốn trở thành sự thật, Alcaraz sẽ lại tái chiến Djokovic trong lần thứ 2 liên tiếp mùa này, cũng là lần thứ 9 trong suốt sự nghiệp - trước đó, Djokovic đã đánh bại Alcaraz bằng chiến thắng ngược dòng 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 tại tứ kết Australian Open hồi đầu năm và đang tạm dẫn tỷ số 5-3.

Nhưng mà Djokovic (hạng 7 thế giới) có thể lọt được đến bán kết US Open 2025 hay không cũng là một dấu hỏi? Tay vợt kỳ cựu người Serbia - GOAT của quần vợt thế giới chưa hề chơi trận đấu nào sau khi để thua tan nát trước Jannik Sinner ở bán kết Wimbledon.

Thất bại đó hẳn đã ảnh hưởng to lớn đến tâm lý của Djokovic ở thời điểm này: Trong những lần đối đầu sắp tới với Sinner ở các giải đấu lớn, đặc biệt nhất là đấu trường Grand Slam đình đám, anh “không có cửa thắng” tay vợt người Ý.

Ở nhánh thăm đối diện, Sinner sẽ có chuyến hành trình dễ dàng hơn rất nhiều - khi chỉ phải đấu Vit Kopriva (CH Czech, xếp hạng 87 ATP) ở vòng 1 của phân nhánh 1. Ở vòng 2, có thể Sinner phải đối đầu Alexei Popyrin (Australia, hạng 37 ATP).

Từ vòng 3 trở đi, đến vòng 4 và đến vòng đấu tứ kết, Sinner có thể sẽ đối đầu với lại Dennis Shapovalov (Canada, hạng 29 ATP); Tommy Paul (Mỹ, hạng 14 ATP); hoặc sẽ là một trong 2 lựa chọn sau: Jack Drapper (Anh, hạng 5 ATP) và Lorenzo Musetti (Ý, hạng 10 ATP).

Và nếu mọi chuyện suôn sẻ, nghĩa là điều kiện sức khỏe cho phép sau khi đã hồi phục hoàn toàn khỏi bệnh và kiệt sức ở trận chung kết Cincinnati Masters, Sinner hẳn sẽ có cơ hội đấu với Alexander Zverev (Đức, hạng 3 ATP) hoặc một đối thủ khác ở bán kết.

Đ.Hg.