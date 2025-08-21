US Open 2025: Carlos Alcaraz tự tin cải thiện thành tích đáng thất vọng hồi năm ngoái

Carlos Alcaraz sẽ đến với US Open năm nay trong vai trò rất quen thuộc: Đối thủ chính yếu của Đương kim vô địch giải đấu - Đương kim số 1 thế giới Jannik Sinner. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha có 2 mục tiêu song song: Giành US Open thứ 2 và đánh chiếm Ngôi số 1 thế giới.

Alcaraz có 2 mục tiêu song song ở US Open 2025

Tay vợt 22 tuổi quê ở El Palmar đang sở hữu phong độ cực cao ở trong mùa giải năm nay. Anh vừa đăng quang ngôi vô địch thứ 6 của mùa ATP Tour 2025 tại Cincinnati Masters, khi “Đại kình địch truyền kỳ” của anh là Sinner bỏ cuộc cuối ván 2 vì bị bệnh và kiệt sức.

Ở thời điểm hiện tại, nếu sức khỏe cho phép, hẳn 2 người này sẽ lại tạo ra một trận chung kết “kinh điển trong mơ kiểu mới” tại Flushing Meadows, điều mà dư luận vẫn hằng mong muốn, khi “cặp đôi truyền kỳ” Rafael Nadal - Novak Djokovic thành dĩ vãng.

Tuy vậy, năng lực thi đấu gần đây của Alcaraz trên mặt sân cứng tại kỳ Grand Slam ở New York là thứ người ta phải quan ngại. Sau ngôi vô địch đầu tay hồi năm 2022 (thắng Casper Ruud ở trong trận chung kết), thì thành tích của anh tại US Open không quá khả quan.

Năm 2023, anh thua Daniil Medvedev ở bán kết sau 4 ván đấu (liên tục bị dẫn 0-1, 1-2 và thua luôn với tỷ số 1-3, Medvedev sau đó lại thua Djokovic ở chung kết). Còn tại giải đấu hồi năm ngoái, anh thậm chí đã rơi đài ở vòng 2 khi thua Botic van de Zandschupl.

Nhưng mà anh đang hướng đến giải đấu năm nay với sự tự tin cao độ, sau mùa giải quá thành công: “Tôi đang cảm thấy rất tự tin khi được thi đấu trên một mặt sân khác biệt. New York là nơi tôi rất thích đến và thi đấu. Đó là nơi tôi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Tôi luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ mà tôi nhận được ở đó hàng năm!”.

Với sự tự tin và phong độ hiện tại, Alcaraz quyết tâm tránh một trận thua sớm như là tại US Open 2024: “Trình độ tôi từng thể hiện ở đây hồi năm ngoái thật đáng thất vọng. Vì vậy, tại giải đấu năm nay, tôi thật sự muốn thể hiện thứ quần vợt tốt, thậm chí phải là thứ quần vợt tốt nhất của mình, tận hưởng tối đa tình cảm ở đây và chờ xem mọi chuyện”.

Sau 2 thất bại liên tiếp ở US Open trong các năm vừa qua, Alcaraz vẫn tỏ ra lạc quan - hướng đến phía trước vì có màn trình diễn rất ấn tượng trong mùa giải này. Anh nói trên Tennis Channel: “Tôi chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình, cố gắng học cách trở thành một con người và là một VĐV tốt hơn từ những trải nghiệm trải qua trong 3-4 tháng vừa qua”.

“Tôi đang làm những điều tuyệt vời mà tôi thực sự tự hào với bản thân của mình, vì vậy tôi cũng sẽ cố gắng làm những điều tương tự ở giải đấu tại New York”, Alcaraz chia sẻ rất tự tin khi US Open 2025 sẽ diễn ra chỉ trong vài ngày nữa thôi, với một cuộc chiến khác...

Đ.Hg.