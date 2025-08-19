Cincinnati Open 2025: Carlos Alcaraz giành danh hiệu thứ 6 trong mùa

Carlos Alcaraz đã đăng quang ngôi vô địch đơn nam - giải Cincinnati Open (Cincinnati Masters 2025) sau khi đối thủ đáng gờm của anh trong trận đấu chung kết là Jannik Sinner buộc phải bỏ cuộc chỉ sau 23 phút thi đấu...

Alcaraz dẫn đầu ATP Tour 2025 về số danh hiệu

Trông có vẻ rất không ổn dưới cái nóng oi ả của Trung tâm Quần vợt Lindner Family, Sinner đã phải nhờ bác sĩ vào sân chăm sóc sức khỏe, khi sớm bị dẫn trước với điểm số 0-5 ngay tại ván đấu đầu tiên của trận chung kết đơn nam.

Cuối cùng, tay vợt số 1 thế giới người Ý không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải bỏ cuộc. Thông tin trước đó cho biết là, anh đã thấy không khỏe từ ngày hôm trước và tình hình sức khỏe trở nên tồi tệ vào đêm trước trận chung kết nam.

Việc Sinner bỏ cuộc là luyến tiếc lớn lao của BTC giải đấu, của các khán giả đến sân xem thi đấu. Hơn thế nữa, nó còn làm dấy lên lo ngại rằng, liệu tình trạng thể lực này có ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch US Open của Sinner hay không?

“Tôi vô cùng, vô cùng xin lỗi vì đã làm các bạn phải thất vọng. Từ hôm qua tôi đã không cảm thấy khỏe. Tôi đã nghĩ mình sẽ cải thiện vào đêm nay, nhưng tình hình lại trở nên tệ hơn. Tôi đã cố gắng ra sân, cố gắng ít nhất là một trận đấu nhỏ, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, nên tôi rất xin lỗi!”, Sinner nói lời tâm sự với khán giả.

Trở lại với Alcaraz, chiến thắng quá dễ dàng và bất ngờ này đã mang lại danh hiệu thứ 6 ở trong mùa giải năm nay; đó cũng là ngôi vô địch thứ 22 trong sự nghiệp của anh. Ở trên Bảng xếp hạng năm 2025, Alcaraz đang dẫn đầu, bỏ xa Sinner đến 1.890 điểm.

Anh cho biết sau chiến thắng quá suôn sẻ: “Đây không phải là cách tôi muốn giành lấy chiếc cúp vô địch này, tôi chỉ muốn nói rất tiếc, tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Như tôi đã nói nhiều lần, anh là một nhà vô địch thực thụ và tôi chắc chắn rằng sau những tình huống này, anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, như anh vẫn luôn làm.

“Đó là điều mà những nhà vô địch thực thụ làm. Họ sẽ mạnh mẽ nói rằng: “Tôi rất là xin lỗi”, và họ sẽ quay trở lại thậm chí còn mạnh mẽ hơn”, Alcaraz vừa nói lời chia sẻ, vừa đặt niềm tin to lớn vào việc Sinner sẽ sớm quay trở lại, dù US Open đã rất gần.

Trong trận đấu chung kết đơn nữ, Iga Swiatek có chiến thắng ngoạn mục với điểm số 7-5 và 6-4 trước Jasmine Paolini, qua đó, cô mang về tủ đồ trưng bày chiến thắng ở nhà thêm một cúp vô địch còn đang thiếu. Cô đã thắng sau khi bị dẫn 0-3 trong ván mở màn...

Swiatek có chia sẻ sau khi trở thành tay vợt người Ba Lan đầu tiên lên ngôi ở Cincinnati Open: “Luôn là khó khăn khi thi đấu tại Cincy. Nhưng chiến thắng ngày hôm nay giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi hài lòng với những gì mình làm được. Đội của tôi đã phải thuyết phục tôi chơi theo một cách khác. Giờ đây, tôi thấy hài lòng với tiến trình đó”.

Swiatek vô địch đơn nữ

Sau Cincinnati Open, Swiatek sẽ chuẩn bị cho US Open, nơi cô đã từng đăng quang hồi 2022. Nhưng có một nét mới mẻ ở giải đấu năm nay: Cô sẽ đánh cặp cùng với Casper Ruud (của Na Uy) - ở giải đôi nam nữ được cải tiến vào tuần sau. Swiatek tỏ ra hứng thú với thử thách: “Tôi là một tay vợt giỏi. Tôi có thể chơi trên bất kỳ mặt sân nào”.

“Họ đang làm chậm các sân đấu vào mỗi năm, kiểu là như vậy, nên tôi không chắc bây giờ tình hình ở đó thế nào. Nhưng quần vợt, tất cả là về việc làm sao điều chỉnh bản thân thích nghi theo các điều kiện thi đấu nhanh nhất”, Swiatek nhận xét.

