Cincinnati Open 2025: Iga Swiatek đối đầu Jasmine Paolini ở chung kết đơn nữ

Iga Swiatek (Ba Lan, hạng 3 WTA) đã gặp phải không ít khó khăn - khi Elena Rybakina (Kazakhstan, hạng 10 WTA) khởi đấu rất nhanh trong trận bán kết đơn nữ thứ 2 của Cincinnati Open (Cincinnati Masters) 2025. Tuy nhiên, cô tận dụng Rybakina sa sút để thắng chung cuộc 7-5, 6-3.

Swiatek sẽ đấu Paolini ở chung kết đơn nữ

Sau khi giành quyền kiểm soát ván mở màn nhờ thắng 2 break-point liên tiếp các game thứ 10 và thứ 12, Swiatek bắt đầu cảm thấy “cuộc sống dễ thở hơn”. Ở trong game đấu thứ 2, cô thắng break-point sớm để vượt lên dẫn trước 3-1, mở rộng khoảng cách 4-1 khi cầm giao bóng ngay sau đó và duy trì ưu thế đến cuối ván đấu.

“Đó là một trận đấu đầy khó khăn. Ban đầu, tốc độ đánh bóng là khá điên rồ, chúng tôi chơi quá nhanh đến nỗi - đôi khi chúng tôi thậm chí không thể chạy đến được quả bóng thứ 2 vì tốc độ đánh bóng của chúng tôi quá kinh khủng!”, Swiatek chia sẻ.

“Thậm chí, tôi còn cảm thấy khá ngạc nhiên khi bản thân mình, bằng một cách thức nào đó, đã theo kịp tốc độ của trận đấu, khi mọi thứ bị cuốn đi theo tự nhiên, và đối thủ của tôi thì cũng như thế. Ý tôi là, tôi chỉ muốn ở đó khi Elena bắt đầu mắc lỗi, bởi vì tôi nghĩ không thể nào chơi tốt như vậy trong suốt cả trận đấu” Swiatek giải thích.

“Nhưng tôi ở đó để chơi với cường độ cao và chất lượng tốt, và tôi rất hài lòng với màn trình diễn trong trận đấu này. Tôi đã giao bóng tốt hơn nhiều nên chắc chắn điều đó đã giúp ích và tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì”, Swiatek nói với các phóng viên.

Với kết quả này, Cựu Nữ hoàng WTA đã lọt vào trận chung kết thứ 3 trong mùa giải năm nay. Trước đó, dù khởi đầu năm 2025 khá tệ: Thua ở tứ kết và bán kết hàng loạt giải đấu cho... đến tận Roland Garros, cô vẫn chơi khởi sắc kể từ mùa giải sân cỏ, lọt đến trận chung kết của Bad Homburg Open rồi đăng quang tại Wimbledon.

Đối thủ của cô sẽ là tay vợt người Ý - Jasmin Paolini (hạng 9 WTA), người đã thắng đối thủ từ nước Nga là Veronika Kudermetova (hạng 36 WTA) với điểm số đầy kịch tính sau 3 ván đấu là 6-3, 6-7 (2-7), 6-3 trong trận bán kết đơn nữ còn lại của Cincinnati Open.

Paolini sẽ chơi trận chung kết WTA thứ 3 trong sự nghiệp chống lại tay vợt đã có đến 50 trận thắng trước các đại diện của Tốp 10 thế giới, và nên nhớ, Paolini cũng thuộc tốp 10. Trong thì quá khứ, Swiatek cũng thắng áp đảo Paolini 5-0; trong đó có đến 4 chiến thắng “hủy diệt” chỉ sau 2 ván đấu. Và Swiatek cũng thắng Paolini ở bán kết Bad Homburg.

Cô gái 29 tuổi quê ở Castelnuovo di Garfagnana (Tuscany) nhận định: “Tôi sẽ buộc phải thi triển lối chơi ở đẳng cấp thật cao. Chúng tôi đang ở trong trận đấu chung kết, vì thế tôi cần phải đạt trạng thái thật tốt. Tôi cũng sẽ phải tập trung vào bản thân - và những gì có thể làm tốt vào ngày mai. Có lẽ, tôi cần thêm một bước, để làm mọi thứ tốt hơn”.

Đ.Hg.