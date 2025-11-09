Elena Rybakina khép lại mùa giải với ngôi vô địch WTA Finals, Novak Djokovic giành danh hiệu 101

Xuất sắc đánh bại Aryna Sabalenka với điểm số 6-3, 7-6 (7-0), Elena Rybakina đã khép lại mùa giải 2025 đầy thành công với ngôi vô địch WTA Finals lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó thì, trên đất Hy Lạp, Novak Djokovic thắng Lorenzo Musetti 4-6, 6-3, 7-5 để giành danh hiệu thứ 101.

Rybakina vô địch WTA Finals

Tay vợt cuối cùng giành vé tham dự WTA Finals hóa ra lại là tay vợt cuối cùng trụ lại với giải đấu bằng... ngôi vô địch trân quý. Tay vợt người Kazakhstan đã kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 11, đánh bại tay vợt số 1 thế giới người Belarus chỉ sau 2 ván đấu!

Do là cả 2 tay vợt đều bước vào trận đấu chung kết với thành tích 4 trận toàn thắng (3 trận thắng tuyệt đối ở vòng đấu bảng), người chạm tay vào trận thắng thứ 5 sẽ nhận được khoản tiền kỷ lục ở trong lịch sử quần vợt chuyên nghiệp nữ. Và đó cũng chính là Rybakina.

Rybakina bỏ túi khoản thưởng 5 triệu 235 ngàn USD cho các thành tích vô địch và cả bất khả chiến bại. Trong khi đó, dù đã để thua trong trận đấu chung kết, chỉ giành vị trí Á quân, tay vợt cao to người Belarus bỏ túi khoản thưởng đạt mức là 2 triệu 695 ngàn USD.

“Tôi muốn chúc mừng Aryna - vì đã giành vị trí số 1 thế giới trong năm thứ 2 liên tiếp. Thật không thể tin nổi. Hôm nay là một trận đấu khó khăn. Có những khoảnh khắc tôi đã may mắn hơn... Tôi hy vọng chúng tôi sẽ được chơi nhiều trận chung kết hơn nữa ở các giải đấu lớn”, Rybakina chia sẻ trên sân đấu.

Trong ván đấu đầu tiên, Rybakina đã tận dụng cơ hội thắng break-point duy nhất (và cũng là duy nhất của cả trận đấu) để vượt lên dẫn trước với điểm số 4-2. Sau đó, cô nâng điểm số lên thành 5-2 và khép lại ván đấu với chiến thắng cách biệt 3 game đấu có điểm số 6-3.

Trong ván đấu thứ 2 (sau đó là ván đấu cuối cùng), cô chơi khá căng thẳng khi Sabalenka tìm ra cách quay trở lại với trận đấu. Tuy vậy, cả 2 tay vợt đều đã bảo vệ rất tốt game cầm giao bóng của mình. Ở loạt tie-break, Rybakina thắng áp đảo 7 điểm để thắng chung cuộc.

Kết quả này khép lại mùa giải khá thành công với Rybakina, khi cô giành được 3 danh hiệu, lần lượt ở Strassbourg (Pháp), Ningbo (Trung Quốc) và tại Riyadh (Saudi Arabia). Đây mới chỉ là danh hiệu WTA Finals đầu tiên của cô, cô cũng là người thứ 10 liên tiếp lần đầu lên ngôi tại giải tổng kết cuối mùa của WTA.

Trong khi đó thì, Sabalenka khép lại mùa giải 2025 với 4 danh hiệu, bao gồm Grand Slam tại US Open và 2 danh hiệu đẳng cấp WTA 1.000 khác. Ngay khoản tiền cô giành được với vị trí Á quân cũng phá cả kỷ lục tiền thưởng của Serena Williams ở WTA Finas hồi 12 năm trước.

“Không phải là kết quả mà tất cả chúng ta đều mong muốn trong ngày hôm nay nhưng mà… Tôi đoán là tôi đang già đi rồi”, Sabalenka nói ở trong buổi lễ trao giải trên sân đấu, “Tôi hiện cũng đang trở nên rất là nhạy cảm. Vì thế, vẫn quá nhiều điều để cảm thấy tự hào”.

Ở giải Hellenic Championship tại Athens (Hy Lạp), Djokovic giành danh hiệu thứ 101 trong sự nghiệp khi vượt qua đối thủ quen mặt người Ý trong trận đấu chung kết kịch tính, nơi anh đã ngược dòng ngoạn mục, dù thua trước ván mở màn vẫn thắng lại trong 2 ván cuối.

Sau khi kịch chiến hơn 3 tiếng đồng hồ, Djokovic đã khuất phục Musetti, và cả những khán giả khó tính nhất. Một chiến thắng ấn tượng khi anh thu ngắn cách biệt với lại Roger Federer xuống chỉ còn 2 danh hiệu. Ngoài ra, anh cũng đã thắng 72 danh hiệu trên mặt sân cứng.

“Một trận đấu đáng kinh ngạc… Ba giờ đồng hồ đầy thử thách về mặt thể lực. Đây có thể là trận đấu của bất kỳ ai, vì vậy xin chúc mừng Lorenzo vì một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi rất tự hào về bản thân khi đã vượt qua được trận đấu này”, Djokovic hạnh phúc chia sẻ.

Đ.Hg.