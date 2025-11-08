WTA Finals 2025: Elena Rybakina đại chiến Aryna Sabalenka ở chung kết

Ngược dòng đánh bại Jessica Pegula với điểm số 4-6, 6-4, và 6-3 Elena Rybakina đã giành vé bước vào trận chung kết WTA Finals 2025, nơi cô sẽ đối đầu với lại Aryna Sabalenka trong trận “đại chiến làng quần vợt Liên Xô cũ”.

Rybakina xuất sắc vào chung kết

"Đó là một trận đấu rất là khó khăn. Thi đấu với Jessica luôn khó khăn và cô ấy đã khởi đầu khá tốt”, Rybakina nói khi nhìn nhận lại trận bán kết đầu tiên của Giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho 8 tay vợt nữ mạnh nhất trong năm.

“Trận đấu diễn ra rất nhanh chóng, cô ấy đã bẻ game giao bóng của tôi và tôi không dễ dàng để có thể lật ngược thế cờ. Tôi rất mừng vì đã tìm ra được cách vượt lên ở trong ván đấu thứ 2 và giành chiến thắng trong trận chiến 3 ván”.

“Những cú giao bóng đã giúp tôi rất nhiều, khi tôi cần” Rybakina, người đã có đến 15 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (là 15 cú ace), sảng khoái chia sẻ sau khi lọt vào trận chung kết thứ 3 ở trong mùa giải WTA Tour 2025 đáng nhớ này.

“Tôi chỉ cố gắng tập trung vào từng điểm số một, khi chúng tôi gặp phải trải nghiệm một số pha bóng đôi công giằng co đầy khó khăn. Cuối cùng, tôi đã cố gắng thúc đẩy bản thân mình hơn nữa”, Rybakina nói về bí quyết thắng lợi.

Chính Pegula cũng phải thừa nhận một cách tâm phục khẩu phục về người đã đánh bại được mình: “Cô ấy dường như là người có phong độ ổn định và trôi chảy nhất xuyên suốt giải đấu. Tất cả chúng ta đều biết cô ấy chơi tốt thế nào”.

“Cô ấy sở hữu lối chơi đa dạng, với các cú giao bóng mạnh mẽ. Tôi nghĩ những điều kiện thi đấu này chắc chắn rất hợp với cô ấy. Vừa trở về từ chuỗi giải đấu ấn tượng ở châu Á, nơi cô ấy chịu áp lực phải giành vé tham dự WTA Finals và nhiều thứ khác nữa, có vẻ như cô ấy đang chạm đến mọi mục tiêu đã đặt ra”, Pegula chấp nhận thất bại.

Lọt vào trận chung kết thứ 3 trong mùa giải năm nay (sau các trận chung kết toàn thắng tại Internationaux de Strasbourg - thắng Liudmila Samsonova; và ở Aus Ningbo Open - đánh bại Ekaterina Alexandrova), Rybakina sẽ đối mặt với Sabalenka - người vừa loại một đối thủ Mỹ khác là cô Amanda Anisimova 6-3, 3-6, và 6-3.

Đây sẽ là cuộc đối đầu khá thú vị giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ, một người gốc Nga và người kia đến từ đất nước láng giềng Belarus. Trong quá khứ, Rybakina đã đối mặt với Sabalenka những 13 lần, và tay vợt cao to người Belarus đang tạm dẫn với tỷ số 8-5.

Sabalenka chiếm ưu thế áp đảo khi thắng ở cả 4 lần đối mặt đầu tiên (từ năm 2019 đến tháng Giêng năm 2023), kể từ đó, Rybakina trỗi dậy mạnh mẽ. Họ liên tục đấu nhau ở 3 trận tứ kết trong mùa giải năm nay (lần lượt ở Berlin, Cincinnati và Wuhan), nơi Sabalenka thắng 2 - và chỉ thua 1, nhưng đây mới là trận chung kết thứ 2 giữa 2 cô.

Sau 2 mùa giải liên tiếp, WTA Finals không còn đại diện Mỹ nào tại chung kết. Rybakina hay là Sabalenka sẽ là Nhà vô địch thứ 28 tại giải đấu này?

Đ.Hg.