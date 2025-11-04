WTA Finals 2025: Elena Rybakina ngược dòng thắng trận thứ 2, giành vé bán kết đầu tiên

Elena Rybakina lội ngược dòng nước vượt qua Hạt giống số 2 - Iga Swiatek với điểm số 3-6, 6-1, 6-0 chỉ trong 1 giờ 37 phút đồng hồ, qua đó, nâng thành tích tại WTA Finals 2025 lên 2-0 và độc chiếm ngôi đầu bảng Serena Williams.

Rybakina sớm giành vé bán kết

Tay vợt người Kazakhstan bước vào trận đấu tối thứ Hai, ngày 3-11-2025, sau khi đã để thua Iga Swiatek trong 4 lần đối đầu gần nhất. Chuỗi trận “loạn thất bát tao” đó, cuối cùng cũng đã chấm dứt, giúp Rybakina tìm lại sự tự tin vô bờ.

Chiến thắng này, cùng với chiến thắng của Amanda Anisimova trước Madison Keys diễn ra vào rạng sáng nay, đảm bảo Rybakina có 1 suất vào bán kết giải đấu tại Riyadh. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô vượt qua vòng đấu bảng WTA Finals.

Với chiến thắng này, Rybakina cũng trở thành tay vợt thứ 2 đánh bại Cựu Nữ hoàng Swiatek trong năm 2025 dù là đã để thua trước ván đấu mở màn, một thành tích trước đó chỉ Keys đạt được tại Australian Open hồi tháng Giêng đầu năm nay.

"Cô ấy mang đến một cường độ thi đấu rất cao ở trên sân”, Rybakina cho biết ngay sau trận đấu, “Tôi cảm thấy cô ấy đã khởi đầu trận đấu rất tốt và tôi thì hơi chậm, nên cô ấy bẻ giao bóng của tôi ngay lập tức. Thật khó khăn khi bị dẫn trước, nhưng sang ván 2, tôi đã tự thúc đẩy bản thân”.

“Khả năng giao bóng của tôi đã được cải thiện, và tôi thực sự vui mừng vì đã chủ động bước lên phía trước và chơi tốt hơn qua từng điểm số một. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay”, tay vợt gốc Nga chia sẻ.

Sau kết quả mới nhất, Swiatek hiện đang có thành tích 54-2 trong mùa giải này sau khi thắng trước ván đấu đầu tiên, trong khi chính bản thân Rybakina nâng thành tích lên thành là 8-15 bất chấp việc để thua ván mở màn trong cái năm 2025 này.

Chiến thắng này đã kéo dài “chuỗi trận thống trị” của Rybakina, không chỉ tại Riyadh mà còn là toàn bộ kỳ Asian Swing. Cô đã thắng cả 8 trận gần nhất, và 10/11 trận gần nhất, với trận thua duy nhất là trước Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka.

“Tôi đã chơi rất tốt trong vài tuần lễ vừa qua. Tôi đã tiến bộ qua từng trận đấu, và kết quả cũng đi theo sau đó. Ngay cả tại đây, tôi vẫn cố gắng tập trung vào những chi tiết nhỏ, đây là một cơ hội tuyệt vời để được thi đấu với những tay vợt hàng đầu. Tôi rất háo hức cho trận đấu tiếp theo, hy vọng tôi có thể mang đến sự quyết liệt và lối chơi tương tự”.

Nếu cô ấy làm được điều đó, phần còn lại của WTA Finals có thể sẽ gặp rắc rối, bởi Rybakina tỏ ra bất khả chiến bại trong 2 ván cuối. Trước mắt thì, cô sẽ đối đầu Keys tiếp tục kiểm tra về năng lực thắng ngược dòng của bản thân mình.

Trong khi đó, Anisimova với chiến thắng cũng có điểm số ngược dòng 4-6, 6-3, và 6-2 ở trong trận “nội chiến nước Mỹ” với Keys có cơ hội đấu với Swiatek để giành tấm vé bán kết còn lại của bảng đấu Serena Williams. Liệu Anisimova sẽ tiếp tục thành công?

