Canadian Open 2025: Hiện tượng Victoria Mboko tiếp tục gây sốc ở Bắc Mỹ

Tay vợt tuổi teen của nước chủ nhà - Victoria Mboko (hạng 85 WTA, năm nay mới 18 tuổi) - tiếp tục chuyến hành trình diệu kỳ và ma thuật tại giải đơn nữ Canadian Open 2025 khi tạo ra một chiến thắng gây sốc khác: Đánh bại Elena Rybakina (Kazakhstan, hạng 12 WTA) 1-6, 7-5, 7-6 (7-4).

Mboko tiến vào chung kết

Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp của cô ở giải đấu đang diễn ra tại Montreal. Trước đó, cô đã đánh bại những đối thủ như Kimberly Birrell (Australia), Sofia Kenin (Mỹ, Cựu vô địch Úc mở rộng), Maria Bouzkova (CH Czech), Coco Gauff (Mỹ, hạng 3 thế giới, Jessica Bouzas Maneiro (Tây Ban Nha)...

Với kết quả gây ra chấn động tiếp theo thì, tay vợt sinh ra ở Charlotte (thuộc Bắc Carolina - Mỹ), có cha mẹ là người Congo, sau đó cả gia đình chuyển sang sinh sống ở Canada, đã tạo ra những cột mốc thành tích ấn tượng tại giải đấu WTA Tour thứ 7 trong sự nghiệp còn rất là non trẻ của mình:

_Tay vợt Canada đầu tiên đánh bại 3 cựu vô địch Grand Slam ở một giải đấu WTA Tour trong kỷ nguyên mở

_Tay vợt Canada thứ 4 lọt đến trận chung kết Canadian Open trong Kỷ nguyên mở, sau Faye Urban (1968 - 1969), Vicky Berner (1969) và cả Bianca Andreescu (2019)

_Tay vợt Canada trẻ nhất lọt vào chung kết giải WTA 1.000 tại quê nhà (và đây cũng là trận chung kết WTA 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp của Mboko).

_Tay vợt thứ 2 ở trong Kỷ nguyên mở, sau Lina Krasnoroutskaya hồi năm 2002, lọt vào trận chung kết WTA 1.000 đầu tay tại Canadian Open

_Tay vợt thứ 3 lọt vào trận chung kết WTA 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp, kể từ khi hệ giải này được WTA giới thiệu vào năm 2009, sau Caroline Dolehide (Guadalajara 2023) và Anna Kalinskaya (Dubai 2024)

_Tay vợt hưởng suất wild-card thứ 3 trong Kỷ nguyên mở lọt vào chung kết Canadian Open, sau Monica Seles (1995) và Simona Halep (2015)

Trong trận đấu bán kết kịch tính, Mboko luôn “đi sau về trước”. Cô thua tan nát ở trong ván đấu mở màn nhưng thắng lại 7-5 trong ván 2 để cân bằng tỷ số 1-1. Còn trong ván đấu quyết định, cô liên tục bị dẫn 2-3, rồi 3-5 và 5-6, để rồi cân bằng điểm số 6-6 và cuối cùng giành lấy chiến thắng trong loạt tie-break.

Hướng về đám đông khán giả nhà trên khán đài, những người luôn hô vang: “Allez, Vicky” để trợ lực tinh thần cho cô suốt trận đấu kéo dài 2 giờ 46 phút, Mboko hạnh phúc chia sẻ: “Tôi có mọi người ủng hộ và động viên tôi vượt qua. Nếu không có các bạn, tôi không nghĩ mình có thể kinh qua trận đấu này”.

Ở chung kết, cô sẽ đối đầu một cựu vô địch Grand Slam khác là Naomi Osaka, người thắng Calara Tauson trong trận bán kết còn lại với điểm số 6-2, 7-6 (9-7). Đây sẽ là một thách thức khác, đối thủ từng giành 4 danh hiệu Grand Slam, liệu Mboko có sẵn sàng cho một kết quả gây sốc khác ở Montreal?

Đ.Hg.