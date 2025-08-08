Canadian Open 2025: Victoria Mboko hoàn tất câu chuyện cổ tích ở Montreal

Đánh bại tay vợt từng 4 lần giành Grand Slam - Naomi Osaka bằng chiến thắng ngược dòng ấn tượng 2-6, 6-4, 6-1, tay vợt tuổi teen của nước chủ nhà - Victoria Mboko xuất sắc đăng quang ngôi vô địch đơn nữ Canadian Open 2025, và hoàn tất câu chuyện cổ tích ở Montreal.

Mboko và danh hiệu lớn nhất sự nghiệp

Chuyến hành trình kỳ diệu của tay vợt mới 18 tuổi ở trận chung kết WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp đã khiến Osaka đánh mất cơ hội kết thúc chuỗi ngày tháng “khô hạn danh hiệu” - vốn đã kéo dài từ... ngôi vô địch Australian Open 2021 đến nay.

Quay trở lại chơi chuyên nghiệp kể từ khi sinh con, tay vợt người Nhật Bản vẫn tỏ ra chật vật với diễn biến mới của thời cuộc và sự sung mãn - tươi tắn bất ngờ của Mboko khiến cô phải cay đắng nhận quả đắng thêm một lần nữa, tại mùa giải 2025...

Trước sự cuồng nhiệt của đám đông khán giả nhà, cô bé xếp hạng 85 thế giới (và chỉ được hưởng suất wild-card để tham gia Canadian Open 2025) đã có một trận đấu để đời, rồi kể từ đó giành lấy danh hiệu lớn nhất đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Cô bé sẽ leo lên vị trí thứ 34 trên Bảng điểm xếp hạng của WTA đầu tuần sau hạnh phúc có chia sẻ: “Đây là một tuần lễ rất tuyệt vời tại Montreal. Tôi cũng muốn cám ơn Naomi vì một trận đấu quá tuyệt vời. Tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy khi còn rất nhỏ. Vì thế, thật tuyệt diệu khi đã được đối đầu với một tay vợt tuyệt vời như cô”.

Trong suốt trận đấu dài 125 phút đồng hồ, có một số thời điểm, Mboko phải đối mặt với khó khăn. Tuy vậy, đám đông người Canada trên khán đài liên tục cổ vũ, truyền sức mạnh cho cô - họ liên tục hò reo tên cô: “Allez, Vicky!, “Allez, Vicky!”.

Những tình cảm - sự cổ vũ chân thành đó thật sự hữu ích, để mang đến cho Mboko sự tự tin lớn lao và chiến thắng ngày hôm nay. Cô vui sướng thốt lên: “Cuối cùng thì, tôi muốn nói lời cám ơn đến từng CĐV một, những người đã đến đây để ủng hộ tôi suốt cả tuần lễ vừa qua... Các bạn thật tuyệt vời, tôi vô cùng biết ơn”.

Chắc chắn, câu chuyện cổ tích ở Montreal chỉ là màn khởi đầu cho một tương lai hứa hẹn rất là tươi sáng của Mboko. Ngày mai, cô bé sinh năm 2009 sẽ lại bước tiếp chuyến hành trình của mình: Chơi trận mở màn Cincinnati Open chống lại Diana Shnaider (Nga, hạng 20 WTA). Đó lại là một chuyến hành trình kỳ diệu mới, tập 2 của câu chuyện cổ tích Bắc Mỹ?

Hãy cùng chờ xem những bước đi của Mboko, và hy vọng, nó sẽ không “khởi đầu trong mơ” - nhưng “kết thúc trong bơ vơ” như kiểu của Eugenie Bouchard, Bianca Andreescu hay có khi cả Leylah Fernandez...

Đ.Hg.