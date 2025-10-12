Shanghai Masters 2025: Valentin Vacherot hoàn tất “chuyện cổ tích Thượng Hải” với danh hiệu ATP Tour

Đánh bại người em họ Arthur Rinderknech với điểm số ngược rất dòng thuyết phục 4-6, 6-3 và 6-3, Valentin Vacherot tự kết thúc “câu chuyện cổ tích Thượng Hải” của chính bản thân mình, bằng một dấu chấm than đầy cảm xúc!

Vacherot là người có thứ hạng thấp nhất vô địch hệ giải Masters 1.000

Trận “gia đình đại chiến” giữa 2 anh em họ có biệt tài “lật đổ những tay vợt có thứ hạng cao hơn” lại là một bất ngờ mới nhất, và cũng là bất ngờ cuối cùng. Vacherot xếp hạng 204 thế giới đã đánh bại Riderknech hạng 54 ATP bằng màn trình diễn ngược dòng không thể thuyết phục hơn sau 130 phút đồng hồ.

Cuộc đại chiến hấp dẫn diễn ra trước một SVĐ chật kín khán giả tại một trong những sự kiện lớn nhất của ATP Tour, còn bối cảnh của trận chung kết hoàn toàn khác xa so với những ngày tháng xa xưa, khi họ theo học ở Đại học Texas A&M, nơi họ đã thi đấu cạnh nhau vào những năm 2018... đậm chất sinh viên!

Bảy năm sau, con đường của họ rẽ sang 2 hướng rất là khác. Rinderknech đến Thượng Hải với vị trí cao nhất trong sự nghiệp ở trên Bảng xếp hạng ATP của PIF, với thành tích tốt nhất: Lọt vào chung kết tại giải ATP 250 ở Adelaide năm 2022. Nhưng anh chưa bao giờ tiến xa hơn vòng 3 tại đấu trường của hệ giải Masters 1.000.

Trong khi đó, sự trỗi dậy của Vacherot lại càng khó tin hơn. Tay vợt hạng 204 thế giới bước vào giải đấu với chỉ 1 chiến thắng ở hệ ATP Tour (tại Monte-Carlo Masters hồi giữa mùa). Anh trở thành tay vợt thứ hạng thấp nhất - vào chung kết trong lịch sử Masters 1.000. Để rồi, anh đã viết lại chặng đường sự nghiệp.

Sau khi vượt qua vòng đấu loại, tay vợt 26 tuổi thắng Laslo Djere, Alexander Bublik, và cả Tomas Machac, rồi cả Tallon Griekspoor để trở thành tay vợt đầu tiên đại diện cho Monaco lọt vào tứ kết Masters 1.000. Anh tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Holger Rune và Novak Djokovic để giành quyền vào chung kết...

Trong trận đấu đầy kịch tính vừa mới kết thúc, Vacherot lại chứng tỏ được sức mạnh. Anh đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước ván đấu thứ 6, bao gồm cả ở vòng loại, trở thành tay vợt đầu tiên đại diện Monaco giành danh hiệu vô địch ATP Tour ở trong Kỷ nguyên Mở. Anh cũng là tay vợt vòng loại thứ 3 giành lấy Masters 1.000.

“Chuyện vừa xảy ra thật không thể tin nổi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi thậm chí còn không mơ, mọi thứ thật điên rồ. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình trong hai tuần qua”, Vacherot cho biết.

“Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ sự nghiệp của tôi từ ngày đầu. Chắc chắn phải có một người thua cuộc nhưng tôi nghĩ hôm nay có tới 2 người chiến thắng. Một gia đình đã chiến thắng và tôi nghĩ đối với môn quần vợt, câu chuyện này thật không thể tưởng tượng ra”, Vacherot nói.

Vacherot sẽ rời Thượng Hải với vị trí tăng 164 bậc lên hạng 40 trên Bảng xếp hạng ATP Live của PIF, có lần đầu tiên lọt vào Tốp 100 cùng Tốp 50 vào thứ Hai. Anh cũng mang về 1.124.380 USD tiền thưởng, sau khi đã kiếm được chỉ 594.077 USD trong toàn bộ sự nghiệp trước đây. Một hoản tiền quá là khổng lồ!

Hy vọng rằng, “Câu chuyện cổ tích tại Thượng Hải” sẽ là bệ phóng để Vacherot vươn tầm. Thành công của anh cũng là điều động viên các tay vợt “thấp cổ bé họng”, rằng cứ cố gắng nỗ lực hết mình, rồi sẽ có một ngày, thành công ứng nghiệm như câu chuyện cổ tích diễn ra ở đất nước phương Đông giàu truyện cổ tích ngụ ngôn.

Tin nhắn tiên tri Hôm qua, một tin nhắn của Valentin Vacherot gửi cho một người bạn từ hồi... 6 tuần trước đã bị rò rỉ. Nội dung tin nhắn không khác gì lời tiên tri anh dành cho số phận tương lai: "Vâng, mình biết, mình sẽ tận dụng cơ hội ở Vòng loại giải đấu Thượng Hải, bởi vì một chuỗi trận bùng nổ có thể diễn ra bất cứ khi nào".

