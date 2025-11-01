Paris Masters 2025: Alexander Zverev chật vật vượt qua Daniil Medvedev, sẽ đấu Jannik Sinner lần thứ 9

Alexander Zverev tìm được một chiến thắng đáng nhớ trong trận đấu muộn vòng tứ kết của Paris Masters 2025. Anh chật vật cứu 2 nguy cơ thua match-point trước khi đánh bại đối thủ khó lường người Nga - “kryptonite” Daniil Medvedev. Zverev sẽ đấu Jannik Sinner ở bán kết.

Zverev lại đối đầu Sinner

Chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-6, 6-3, 7-6 (7-5) giúp cho Zverev chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước đối thủ người Nga và giúp anh tiến vào bán kết Paris Masters 2025, nơi anh sẽ lại đối đầu với Cựu số 1 thế giới người Ý - tay vợt Sinner.

“Điều tôi hài lòng nhất là số match-point được cứu, cả cách tôi tiếp tục thi đấu quả cảm và trong những khoảnh khắc quan trọng nhất, thì tự bản thân tôi đã giành được chiến thắng cho riêng mình!”, Zverev chia sẻ khi trả lời phỏng vấn trên sân...

Ngay ban đầu, Medvedev đã bám rất sát vị trí trả giao bóng sâu đặc trưng của mình, điều mà Zverev đã cố gắng khắc chế ngay ở những giây phút sớm nhất bằng những cú giao bóng, cả những cú vô lê, hay bằng những cú bỏ nhỏ cực kỳ hiểm hóc.

Dù là đã bị ngã ở game thứ tám và bị chấn thương gân kheo trái trong một thời gian ngắn, thì Zverev vẫn chuyển chiến thuật sang dựa nhiều hơn vào hỏa lực của mình. Anh bắt đầu chơi mạo hiểm hơn nữa - thử thách Medvedev từ vạch cuối sân.

“Tôi cảm thấy mình chơi tốt lúc đầu, nhưng chiến thuật của tôi rất tệ. Tôi cảm nhận được là những cú đánh của mình có thể lật ngược thế trận vì tôi có cảm giác tốt với những cú đánh. Nhưng một lần nữa, tôi chơi rất tệ. Tôi thay đổi vài điểm trong chiến thuật và bẻ giao bóng. Anh ấy giúp tôi bẻ giao bóng (khi đang dẫn 1-0 ván 2)!”.

Đối mặt với 2 nguy cơ thua match-point, khi cầm giao bóng và bị dẫn 4-5 trong ván quyết định, Zverev vẫn giữ được bình tĩnh, ngay cả khi ngay cả khi anh phải thực hiện một cú đánh trên đầu tưởng chừng dễ dàng nhưng đầy áp lực, và anh đã xử lý thành công. Anh lại bỏ lỡ một cú đánh tương tự ở điểm số 5-3 trong loạt tie-break...

Cũng trong game đấu thứ 10 của ván đấu thứ 3, Zverev cứu tiếp match-point thứ 2 để giành điểm hòa - sau pha bóng có đến 27 lần chạm vợt giằng co căng thẳng, anh đã kết thúc bằng một cú winner chạm lưới. Cuối cùng, thắng trong loạt tie-break nghẹt thở, Zverev nằm vật xuống sân một cách thật nhẹ nhõm sau chiến thắng dài 2 giờ 30 phút.

Giành được trận thắng thứ 8 sau đến... 14 lần đối đầu với lại Medvedev, Zverev thành thật nhận định rằng: “Daniil giống như chất kryptonite của tôi vậy, tôi không thích đấu với anh ấy. Anh ấy theo sát tôi vài năm qua. Tôi chắc chắn hài lòng với chiến thắng này”.

Với kết quả này, Zverev lọt vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất ở giải đấu đang diễn ra tại Nhà thi đấu La Defense và sẽ tái ngộ Sinner, người đánh bại Ben Shelton (Mỹ) trong trận đấu tứ kết đơn nam thứ 3 kết thúc trước đó chỉ vài tiếng đồng hồ thôi.

Zverev hướng đến trận đối đầu thứ 3 ở trong mùa với Sinner: “Chủ nhật tuần trước, chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời, tôi với Jannik. Tôi rất vui khi được thi đấu cùng anh ấy một lần nữa. Hy vọng chúng tôi sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời khác”.

Đây sẽ là lần thứ 9, Zverev đối đầu Sinner. Cả 2 đang sở hữu thành tích đối đầu trực tiếp rất là cân bằng: 4-4. Sau chiến thắng đầu tay của Sinner ở vòng 4 của Roland Garros 2020, Zverev có 4 trận thắng liên tiếp - trải dài từ Cologne 2020 đến US Open 2023. Tuy vậy, Sinner đang lớn mạnh hơn bao giờ hết đã thắng 3 trận gần đây nhất...

Đ.Hg.