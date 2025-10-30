Paris Masters 2025: Valentin Vacherot đánh bại tay vợt hạng 31 thế giới, thắng trận thứ 10 liên tiếp

Chuyến hành trình kỳ diệu đã lại tiếp tục. Đến hẹn lại lên, Valentin Vacherot (Monaco, hạng 40 ATP) vừa giành chiến thắng mới nhất có điểm số 7-6 (7-4), 6-4 trước Cameron Norrie (Anh, hạng 31 ATP). Norrie chính là người loại Số 1 thế giới Carlos Alcaraz mới 2 ngày trước.

Vacherot tiếp đà thăng hoa

Dù không có cảm giác tốt nhất, nhưng với bước chạy đà không thể chặn đứng quen thuộc - Vacherot có thêm chiến thắng mới nhất trước một đại biểu ưu tú khác của Tốp 50 thế giới.

Tay vợt người Monaco đã đánh bại đối thủ mới loại Alcaraz cách đây 2 ngày với chiến thắng chỉ sau 1 giờ 26 phút đồng hồ. Đó là trận đấu Vacherot tung ra 5 cú ace và cứu cả 5 nguy cơ để thua break-point, để tạo ra một chiến thắng ấn tượng khác.

Hiện anh đang sở hữu 10 trận thắng liên tiếp (bắt nguồn từ chuyến hành trình như bước ra từ câu chuyện cổ tích tại “Bến Thượng Hải), đã thắng 10/12 trận trong mùa khi đối đầu các đối thủ thuộc Tốp 50 thế giới. Bất ngờ không còn là ngẫu nhiên.

Trả lời phỏng vấn ngay tại sân đấu sau kết quả mới nhất ở Paris hoa lệ, trước câu hỏi: “10 trận thắng liên tiếp (12 trận nếu tính cả vòng loại), anh đã ở đâu trong suốt thời gian qua??”.

Vacherot đã đáp lời vô cùng thú vị: “Trước đây ư? Luyện tập, cố gắng, làm việc, mọi thứ có thể, bạn biết đấy. Ý tôi là, bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy (ý nói là hoạt động rất trơn tru)”.

“Đó đơn giản chỉ là thành quả của việc làm việc trong rất, rất nhiều năm, các bạn biết đấy, kể cả từ 5 năm Đại học, và thêm 4 năm trời mà tôi thi đấu chuyên nghiệp. Đúng vậy, chỉ là làm việc thuần túy và...”, Vacherot chia sẻ - với sự háo hức của CĐV.

“Thậm chí, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng tất cả sẽ được đền đáp theo cách này, nhưng tôi mừng vì nó đã xảy ra”, Vacherot cho biết khi đối mặt với một giải đấu thành công khác.

Đối thủ của Vacherot ở vòng tứ kết giải đấu đang diễn ra tại La Defense Arena sẽ là tay vợt Hạt giống số 9 của giải là Felix Auger-Aliassime (Canada, hạng 10 ATP), người vừa thắng Daniel Altmaier (Đức, hạng 50 ATP) 3-6, 6-3, 6-2 cũng ở vòng 16 tay vợt.

Đây sẽ là lần đầu tiên Vacherot chạm trán Felix. Nhưng, như những gì đang diễn ra, đã xảy ra ở Shanghai Masters, Vacherot có niềm tin to lớn và một động lực may mắn khó thể diễn tả, Felix thuộc Tốp 50, thậm chí Tốp 10, Vacherot cũng đã đánh bại Tốp 10...

Các kết quả khác

Daniil Medvedev (Nga) - Lorenzo Sonego (Ý) 3-6, 7-6 (7-5), 6-4

Jannik Sinner (Ý) - Francisco Cerundolo (Argentina) 7-5, 6-1

Alexander Bublik (Kazakhstan) - Taylor Fritz (Mỹ) 7-6 (7-5), 6-2

Ben Shelton (Mỹ) - Andrey Rublev (Nga) 7-6 (8-6), 6-3

