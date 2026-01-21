Australian Open 2026: Carlos Alcaraz vượt qua bài kiểm tra với ván 1 dài 78 phút

Nỗ lực hoàn thành Career Grand Slam của Carlos Alcaraz đã va đập phải sự kháng cự mạnh mẽ từ Yannick Hanfmann (Đức, hạng 102 thế giới). Tay vợt số 1 ATP người Tây Ban Nha phải lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 1 break-point trong ván mở màn đầy cam go và thắng 7-6 (7-4), 6-3, 6-2.

Alcaraz vượt khó vòng 1

Trong ván mở màn dài 78 phút, ván đầu tiên dài nhất ở trong sự nghiệp của Alcaraz tại Grand Slam, Hanfmann đã gây ra khó khăn cho anh bằng lối chơi chắc chắn từ vạch cuối sân kết hợp với những pha tấn công đúng thời điểm tại Rod Laver Arena.

Tay vợt người Đức, người vượt lên dẫn trước 3-1 trong ván đấu này và đã cứu được 2 break-point ở điểm số 5-5, sau đó lại dẫn trước 4-3 ở trong loạt đấu tie-break trước khi Alcaraz giành được 4 điểm liên tiếp để chiếm quyền kiểm soát ván đầu tiên.

“Tôi không nghĩ mình chơi tốt đến vậy. Nhưng sau khi nói chuyện với đội, tôi nhận ra mình đã chơi tốt hơn mình nghĩ, điều đó thật tuyệt vời!”, Alcaraz phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, “Rõ ràng là, tôi vẫn đang làm quen với điều kiện thi đấu, làm quen việc chơi tốt hơn”.

“Tôi nghĩ hôm nay tôi vừa phải đối đầu với một tay vợt xuất sắc. Nhưng tôi rất vui vì mình đang tiến bộ mỗi ngày sau mỗi trận đấu. Vì vậy, hy vọng rằng là tôi sẽ còn chơi tốt hơn trong vòng đấu tiếp theo”, Alcaraz lạc quan cho biết hướng đến vòng 2.

Hanfmann (34 tuổi, vừa mới đính hôn vào thứ Năm tuần trước tại Melbourne), muốn trở thành tay vợt đầu tiên ngoài Tốp 100 đánh bại Alcaraz Grand Slam. Mặc dù anh duy trì được phong độ cao - sau kết thúc đáng thất vọng ở ván 1, Alcaraz vẫn không ngừng nới rộng khoảng cách dẫn trước.

Hanfmann cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chấn thương cơ xiên cần được điều trị bởi chuyên gia vật lý trị liệu giữa ván thứ 2 và cả ván thứ 3, dù điều đó không thể hiện nhiều đối với lối chơi của tay vợt sinh ra năm 1991 và có quê ở Karlsruhe.

Sau khi đối mặt với 3 nguy cơ thua break - ở trong 2 game cầm giao bóng đầu tiên, Alcaraz đã không cho phép đối thủ có thêm cơ hội giành break nào nữa - cho đến khi anh cứu được 4 nguy cơ trong game cuối cùng của trận đấu.

Theo thống kê của Infosys Stats, anh đã tung ra đến... 11 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (11 cú ace) trong chiến thắng này, bao gồm cả 4 cú ace liên tiếp trong game giao bóng đầu tiên của ván đấu cuối cùng. Năng lực cầm giao bóng của Alcaraz tiến bộ rõ nét.

Hạt giống số 1 của Australian Open 2026 sẽ đối đầu Hạt giống số 32 là Corentin Moutet ở vòng 3. Và hiện Alcaraz chỉ còn thêm 2 chiến thắng nữa để san bằng thành tích tốt nhất của mình tại giải Úc mở rộng: Lọt vào vòng tứ kết ở trong 2 năm liên tiếp gần đây.

Tay vợt 22 tuổi này đang hướng tới mục tiêu trở thành người trẻ nhất trong lịch sử hoàn thành Career Grand Slam ở nội dung đơn nam, cũng là người trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở giành được 7 danh hiệu Grand Slam đơn nam. Lịch sử đang chờ anh!

Ở giải đơn nữ, “Tiểu mỹ nhân người Nga” - cô Mirra Andreeva vẫn tiếp tục thể hiện màn trình diễn rất ấn tượng khi thắng 8 game đấu liên tiếp - trước khi đánh bại hoàn toàn Maria Sakkari (của Hy Lạp) với điểm số áp đảo là 6-0, 6-4.

Andreeva tiếp tục chơi ấn tượng

Tay vợt trẻ có thứ hạng cao nhất trên Bảng điểm của WTA đã gây khó khăn, thường xuyên kiểm soát lối chơi của Sakkari trong những pha bóng dài và giành chiến thắng ở những điểm số đó. “Cú Bagel ở ván 1 của Andreeva là lần đầu tiên cô thắng 6-0 kể từ vòng 1 US Open 2025 trước Alycia Parks.

“Chúng tôi vẫn biết rằng, Maria là một tay vợt có lối chơi cực kỳ quyết liệt!”, Andreeva hào hứng nói, “Cô ấy thích đánh thuận tay. Cô ấy cũng thích đánh cả trái tay. Tôi đã cố gắng vô hiệu hóa những cú đánh của cô ấy ở vạch cuối sân”.

Đ.Hg.