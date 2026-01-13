Cựu Á quân Wimbledon tuyên bố giải nghệ

Cựu tay vợt số 3 thế giới người Canada và cũng là “Next Gen” một thời - Milos Raonic, đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35, anh kết thúc sự nghiệp sau khi giành được 8 danh hiệu ATP và hơn 20 triệu USD tiền thưởng trong hơn một thập kỷ rưỡi thi đấu quần vợt chuyên nghiệp đỉnh cao.

Raonic đã giải nghệ

Nổi tiếng với cú giao bóng mạnh mẽ, vốn đã mang lại cho anh biệt danh: “Tên lửa”, sự nghiệp của Raonic đạt đỉnh cao vào mùa giải năm 2016, khi anh đã lọt vào bán kết giải Úc mở rộng và trận chung kết Wimbledon trong cùng 1 năm, nhưng đều để thua đối thủ Anh là Andy Murray.

“Đây là khoảnh khắc bạn biết sẽ đến vào một ngày nào đó, nhưng mà - bằng cách nào đó bạn sẽ không bao giờ cảm thấy sẵn sàng cho nó. Đây là lúc tôi sẵn sàng nhất. Quần vợt là tình yêu và cả nỗi ám ảnh của tôi trong phần lớn cuộc đời”, Raonic viết trong bài đăng trên tài khoản X.

“Tôi là người may mắn nhất khi được sống và thực hiện ước mơ của mình. Tôi phải luôn nỗ lực mỗi ngày, tập trung vào việc cải thiện bản thân để ngày càng tiến bộ, và cùng chờ xem xem điều đó sẽ đưa tôi đi đến tận đâu”, Raonic chia sẻ những dòng cuối đến với quần vợt.

Sinh ra tại Nam Tư cũ trong thời kỳ tan rã đầy bạo lực của đất nước này - vào đầu những năm 1990, Raonic và gia đình chuyển đến Canada khi anh mới lên 3. Anh đã chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 2008 và giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại Pacific Coast Championships vào 3 năm sau đó, đánh bại Fernando Verdasco trong trận đấu chung kết.

Raonic đã tham dự 4 trận chung kết đẳng cấp Masters 1.000, từ năm 2013 đến 2020 và đều chịu thua cuộc, trận đầu tiên tại Canadian Open trước Rafa Nadal, 3 trận thua còn lại đều diễn ra trước “Khắc tinh” Novak Djokovic. Rõ ràng là ở đây, Huyền thoại Serbia ảnh hưởng lớn đến Raonic.

Trận thua trước Djokovic tại Cincinnati Masters 2020 là lần cuối cùng anh vào chung kết giải đấu cấp độ ATP và giải đấu cuối cùng của anh là trận thua vòng đầu trước tay vợt người Đức - Dominik Koepfer tại Olympic Paris 2024. Từ đó đến nay, anh không chơi trận nào...

“Tiếp theo là gì? Tôi sẽ không hề chậm lại," Raonic nói thêm ở trong bài đăng trên mạng xã hội của mình, “Cuộc sống vẫn còn dài phía trước, và tôi vẫn tràn đầy động lực và khát khao như năm 2011, khi tôi tạo được bước đột phá trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp”.

Raonic và Grigor Dimitrov là chung lứa, cả 2 từng được kỳ vọng là “Next Gen” kế thừa Nadal, Djokovic lẫn cả Federer để rồi bị đuối sức - và hụt hơi. Dù vậy, Dimitrov vẫn bền bỉ thi đấu ở tuổi 34 và vừa thay HLV với những khát khao mới, quyết tâm mới trong cơ thể rất là “xưa cũ”.

Đ.Hg.