Vũ Hà Minh Đức góp mặt ở vòng chính giải ATP Challenger 50

Tay vợt số 1 quần vợt Việt Nam được trao suất tham dự vòng chính đơn nam giải quốc tế APT Challenger 50 tổ chức tại Phan Thiết (Lâm Đồng).

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức sẽ thi đấu giải ATP Challenger 50 ở Phan Thiết (Lâm Đồng). Ảnh: VTF

Giải ATP Challenger 50 do Việt Nam là chủ nhà diễn ra chặng đầu tại Phan Thiết (Lâm Đồng) từ ngày 19-1 tới 25-1. Sau nhiều năm, Việt Nam mới giành quyền là chủ nhà tổ chức giải đấu quần vợt chuyên nghiệp nam ở cấp độ trên.

Vũ Hà Minh Đức đã được trao suất góp mặt vòng chính thức đơn nam tại giải đấu này. Tay vợt số 1 của quần vợt nam Việt Nam thời điểm hiện tại được dự báo sẽ có những cơ hội đạt kết quả tốt nhất nếu giữ phong độ ổn định. Vũ Hà Minh Đức đang là đương kim vô địch nam của quần vợt Việt Nam.

Theo nhánh thi đấu tại giải ATP Challenger 50 lần này, Vũ Hà Minh Đức sẽ gặp đối thủ là tay vợt phải thi đấu vòng sơ loại trong lượt trận đầu tiên vòng đấu chính đơn nam.

Có 24 tay vợt phải thi đấu vòng sơ loại để tranh 8 suất vào vòng chính đơn nam tại giải. Đại diện quần vợt Việt Nam có tay vợt Trương Thanh Minh sẽ thi đấu vòng sơ loại.

Đối với nội dung đôi, đại diện của Việt Nam có Nguyễn Minh Phát, Trần Quốc Cường thi đấu vòng chính. Đối thủ của 2 tay vợt Việt Nam sẽ là cặp đấu hạt giống số 3 của Hàn Quốc.

Sau giải này, chặng thứ 2 của ATP Challenger 50 tiếp tục tổ chức ở Phan Thiết (Lâm Đồng) từ ngày 26-1 tới 1-2.

Vào tháng 5, Việt Nam sẽ trở lại thi đấu 2 chặng ATP Challenger 50 bắt đầu từ ngày 4-5. Giải quần vợt chuyên nghiệp ATP Challenger 50 được đánh giá là cơ hội quý giá giúp các VĐV Việt Nam thi đấu gia tăng thành tích ngay trên sân nhà.

MINH CHIẾN