Laver Cup 2025: Carlos Alcaraz tỏa sáng đầy ấn tượng ở trong trận đánh đôi, giúp Tuyển châu Âu dẫn trước 3-1

Đương kim vô địch Laver Cup - Tuyển châu Âu - đã chơi bùng nổ trong ngày đấu khai mạc giải đấu của năm nay. Họ đã thắng 3/4 trận đấu ngày đầu tiên; trong đó có chiến thắng “chốt sổ” của Carlos Alcaraz và Jakub Mensik (CH Czech) ở trận đánh đôi, để dẫn trước Tuyển Thế giới 3-1.

Bộ đôi Alcaraz - Mensik giúp Tuyển châu Âu dẫn 4-1

Khi tỷ số đang là 2-1, tạm nghiêng về Tuyển châu Âu ở trong ngày thi đấu đầu tiên của kỳ Laver Cup 2025 (đang diễn ra tại Chase Center - San Francisco, Mỹ) sau 3 trận đấu mở màn, Số 1 thế giới - Carlos Alcaraz bước ra sân đấu.

Anh đã cặp cùng Mensik đối đầu với bộ đôi Taylor Fritz và Alex Michelsen của Tuyển Thế giới (thực chất đều là 2 tay vợt chủ nhà) trong trận đánh đôi quyết định ảnh hưởng đến kết cục của ngày thi đấu mở màn tối quan trọng...

Bộ đôi này đã giành chiến thắng sát sao với điểm số 7-6 (9-7) và 6-4; qua đó, giúp cho Tuyển châu Âu củng cố kết quả ngày thi đấu đầu tiên là 3-1 để chống lại Tuyển Thế giới vốn luôn bị đánh giá thấp hơn trong lịch sử Laver Cup.

“Tôi nghĩ rằng trận đấu này - giải đấu này mang lại cho bạn nhiều cơ hội hơn, để thực hiện những cú đánh tuyệt vời, những cú vô lê tuyệt vời, “Alcaraz chia sẻ sau trận đánh đôi bản lề, luôn giữ vai trò “chốt sổ” trong 2 ngày đầu.

“Thế nhưng, trận đánh đôi kiểu như thế này không chỉ là về một tay vợt. Mà đó là một nỗ lực của cả đội với một tay vợt xuất sắc như Jakub. Anh ấy có kỹ năng ghi điểm tuyệt vời và giúp tôi thoải mái trên sân”, Alcaraz chia sẻ.

Mới thi đấu giải đầu tiên kể từ khi thắng “cú đúp” ở US Open: Đăng quang ngôi vô địch cùng giành Ngôi số 1 thế giới, Alcaraz đã tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu trên lưới và đường biên cuối sân, anh đã tỏa sáng rực rỡ...

Trong khi đó, tài năng hàng đầu của làng quần vợt nam CH Czech - Mensik lại thể hiện sức mạnh đáng kể khi 2 người giành được break quyết định ở game thứ 10 của ván đấu thứ 2, giành luôn chiến thắng chung cuộc!

Trước đó, Casper Ruud (Na Uy) đã mang đến điểm số đầu tiên cho Tuyển Châu Âu với chiến thắng 6-4 và 7-6 (7-4) trước Reilly Opelka, trước khi Mensik giành điểm tiếp theo khi đánh bại Michelsen với tỷ số 6-1, 6-7 (3-7), 10-8.

Tuyển Thế giới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 (và cũng là điểm số duy nhất của họ trong ngày thi đấu đầu tiên) nhờ công một tay vợt không đến... từ Mỹ - Joao Fonseca của Brazil. Anh đã đánh bại được Flavio Cobolli (Ý) 6-3 và 6-4.

Tay vợt trẻ đến từ Nam Mỹ sau đó chia sẻ: “Tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn và tôi biết tầm quan trọng của nó. Tôi hài lòng khi bản thân giữ được sự tích cực suốt trận đấu. Tôi thích chơi tấn công, vì vậy tôi muốn anh ấy nghẹt thở... không cho anh ấy hô hấp và không cho anh ấy khoảng trống”.

Đ.Hg.