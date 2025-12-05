Lịch thi đấu môn futsal SEA Games 33

Futsal

Hai đội tuyển nam và nữ futsal Việt Nam đang vào giai đoạn cuối của đợt tập huấn trước thềm SEA Games 33. Vào tuần sau, tất cả lần lượt di chuyển sang Thái Lan để tham dự Đại hội.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia và Myanmar, thi đấu tại BTU Hall của Đại học Bangkok Thonburi. Đội sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia vào ngày 12-12, sau đó 2 ngày là gặp đội tuyển Myanmar.

Theo điều lệ giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tranh vé vào bán kết diễn ra vào ngày 16-12. Hai trận tranh chung kết và Huy chương Đồng diễn ra ngày 18-12.

Môn futsal nam có sự tham dự của 5 đội tuyển futsal Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt xác định đội giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng chung cuộc.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam lần lượt gặp các đội Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Myanmar.

