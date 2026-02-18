Vận động viên bóng chuyền Việt Nam đạt được thỏa thuận xuất ngoại đầu tiên trong năm mới 2026

Bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có cầu thủ sang Thái Lan tham dự giải vô địch quốc gia ở đây ngay sau Tết năm mới 2026.

Lý Thị Luyến tiếp tục sang Thái Lan thi đấu ngay sau thời điểm nghỉ Tết. Ảnh: NATIONAL VOLLEYBALL LEAGUE

Phụ công Lý Thị Luyến đã đạt được thỏa thuận tiếp tục sang Thái Lan thi đấu cho đội Nakhon Ratchasima Qmin C VC đang góp mặt giải vô địch quốc gia nước này. Đơn vị chủ quản của Lý Thị Luyến ở Việt Nam đã cho biết: “Phụ công Lý Thị Luyến tiếp tục sang Thái Lan thi đấu sau Tết. Đội bóng của Thái Lan thuê Lý Thị Luyến tham dự từ giai đoạn 2 ở giải vô địch quốc gia của mình”. Cầu thủ này sẽ sang Thái Lan vào tháng 3 sắp tới.

Dù sang Thái Lan thi đấu nhưng chắc chắn Lý Thị Luyến vẫn kịp về nước để tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Theo trao đổi của đại điện đội bóng, Lý Thị Luyến sẽ kết thúc hợp đồng ngắn hạn với đội Nakhon Ratchasima Qmin C VC vào ngày 5-4. Do đó cô tiếp tục trở về thi đấu ở Việt Nam. Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sẽ thi đấu từ ngày 6-4 tới 19-4 ở nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).

Lý Thị Luyến đã trở thành cầu thủ Việt Nam có được hợp đồng ra nước ngoài thi đấu ngay đầu năm mới 2026.

Trước đó, cựu tuyển thủ quốc gia này đã thi đấu tại Mông Cổ và giành ngôi á quân quốc gia cùng đội bóng Hobby Ace. Đây là lần đầu tiên, Lý Thị Luyến thi đấu tại đây cũng như có ngôi á quân.

Hiện tại, bóng chuyền nữ Việt Nam có chủ công Trần Thị Thanh Thúy, phụ công Trần Thị Bích Thủy đang thi đấu tại Nhật Bản còn chủ công Vi Thị Như Quỳnh đang góp mặt ở Indonesia. Đây đều là những cầu thủ hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Lần gần nhất bóng chuyền nữ Việt Nam có cầu thủ thi đấu tại giải bóng chuyền quốc gia Thái Lan là năm 2024 với các cầu thủ Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đinh Thị Trà Giang.

MINH CHIẾN