Việt Nam sẽ không đăng cai giải bóng chuyền nữ AVC Nations Cup 2026

Việt Nam sẽ không tổ chức giải AVC Nations Cup 2026 sau khi đã là chủ nhà giải đấu năm 2025. Ảnh: AVC

Theo công bố của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) ngày 10-9, giải đấu trên tổ chức tại Philippines từ ngày 8 tới 14-6-2026.

Hiện tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu. Năm nay, giải AVC Nations Cup 2025 đã diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) và đội Việt Nam gặp Philippines ở trận chung kết. Kết thúc thi đấu, chúng ta thắng đội Philippines 3-0 để giành cúp vô địch. Tới thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang giữ kỷ lục giành ngôi vô địch 3 lần liên tiếp giải AVC Nations Cup (tiền thân là giải AVC Challenge Cup) các năm 2023. 2024, 2025. Với thành tích vô địch AVC Nations Cup 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có suất tham dự giải FIVB Challenge Cup 2025 vào cuối năm.

Như vậy vào năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Philippines tham dự giải AVC Nations Cup để bảo vệ vị trí số 1 của mình.

Theo chia sẻ từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, nhà quản lý đang xây dựng kế hoạch chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nữ năm 2026. Chúng ta sẽ có 2 nhiệm vụ quan trọng là thi đấu giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20. Giải vô địch châu Á 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 8-2026 tại Trung Quốc với sự góp mặt của 12 đội tuyển hàng đầu châu lục. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng giành hạng 4 tại giải vô địch châu Á năm 2023, từ đó có suất góp mặt giải vô địch thế giới 2025 ở Thái Lan.

MINH CHIẾN