Cơ hội và thách thức cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận mục tiêu tranh ngôi vô địch tại SEA Games 33-2025 và sớm biết các đối thủ ở kỳ Đại hội lần này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đọ sức với đội Thái Lan tại giải SEA V.League 2025. Ảnh: AVC

Sau lễ bốc thăm ngày 19-10 ở Thái Lan, giới chuyên môn và người hâm mộ đã biết các bảng đấu môn bóng chuyền (trong nhà) tại SEA Games 33-2025.

So với kỳ SEA Games 32-2023, môn bóng chuyền nữ đã vắng đội tuyển Campuchia. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được nằm ở Bảng B với các đội Indonesia, Myanmar và Malaysia trong khi chủ nhà Thái Lan góp mặt Bảng A cùng Philippines và Singapore.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng SGGP: “Kết quả bốc thăm lần này cho thấy các đội đều có cơ hội như nhau. Đội tuyển Việt Nam hay bất kể đội nào chuẩn bị tham dự SEA Games 33-2025 đều có sự rèn luyện chuyên môn. Chúng tôi sẽ thận trọng trước các đối thủ”. Dĩ nhiên trước khi thi đấu, không ai vội nói trước điều gì bởi từng HLV (trong đó có ông Nguyễn Tuấn Kiệt) vẫn phải hoàn thiện lực lượng và đấu pháp của mình trước khi bước vào giải đấu.

Đội nữ Việt Nam và Thái Lan đều quyết tâm giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Thời điểm trao đổi trước truyền thông ở tháng 5 khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra mắt đơn vị tài trợ riêng của mình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã bày tỏ: “Chỉ tiêu vào chung kết và giành HCV SEA Games 33-2025 là áp lực không nhỏ dành cho chúng tôi. Thi đấu trước đội chủ nhà Thái Lan tại sân đấu của bạn là không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi lấy áp lực đó để là động lực chuẩn bị chuyên môn tốt nhất”.

Chỉ tính riêng năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã có 2 lần đụng độ. Đội nữ Thái Lan thắng Việt Nam 3-2 tại chặng 1 giải SEA V.League 2025. Trong chặng 2 của giải, chúng ta thắng 3-2 Thái Lan trên sân đấu ở Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đội Thái Lan tại 1 giải chính thức của Đông Nam Á.

Điểm lại kết quả thi đấu 3 kỳ SEA Games gần nhất (trước khi SEA Games 33-2025) diễn ra, chúng ta đều thất bại trước đội Thái Lan. Tại SEA Games 30-2019 ở Philippines, đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 ở vòng bảng sau đó cũng thua 0-3 tại chung kết và nhận HCB. Tại SEA Games 31 năm 2022 ở Việt Nam, chúng ta thua Thái Lan 1-3 tại vòng bảng và cũng thua 0-3 ở trận chung kết. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất chờ đợi ngôi vô địch ở SEA Games 31, rốt cuộc vẫn nhận HCB.

Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 1-3 trước Thái Lan tại trận chung kết.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng phân tích điều ông và các cộng sự thấy sự thay đổi ở cầu thủ Việt Nam nằm ở tinh thần thi đấu. Trong nhiều cuộc đối đầu trực tiếp với đội nữ Thái Lan thời gian qua, cầu thủ Việt Nam chơi giằng co mà không bị áp đảo. “Việc thi đấu nhiều đấu trường quốc tế giúp cầu thủ Việt Nam tự tin hơn. Trên hết, chúng tôi xây dựng tinh thần cho các em là không bao giờ được bỏ cuộc trong bất kể thời điểm nào”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ.

Năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã có thay đổi quan trọng bằng việc đưa chuyên gia Kiattipong Radchatagriengkai trở lại vị trí HLV trưởng. Trong lịch sử các lần tham dự SEA Games, đội tuyển nữ Thái Lan chỉ giành HCV, chưa từng đứng hạng nhì.

MINH CHIẾN