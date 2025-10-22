Dàn sao bóng chuyền góp mặt vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh (14) là cầu thủ được chú ý nhất tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

2 cầu thủ nội được giới hâm mộ chú ý đáng kể, sẽ bước vào thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 23-10 là chủ công Vi Thị Như Quỳnh và đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy. Cả 2 tay đập vừa có mùa giải hiệu quả khi khoác áo các đội nữ Ngân hàng Công Thương và nam Công an TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2025.

Vi Thị Như Quỳnh trở lại đội bóng chủ quản Quảng Ninh hướng đến mục tiêu vào trận chung kết để tranh suất thăng hạng tại Hà Tĩnh năm nay. Cô là tuyển thủ quốc gia duy nhất mà đội nữ Quảng Ninh đang sở hữu. Đẳng cấp chuyên môn của tay đập này đã được khẳng định trong nhiều giải đấu vì thế đội Quảng Ninh tin tưởng Vi Thị Như Quỳnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ cùng đội bóng.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Quốc Duy chính thức thuộc về đội nam Vĩnh Long tại vòng chung kết lần này. Đội bóng của HLV trưởng Lê Văn Triệu có quyết tâm giành thành tích cho mình. Với kinh nghiệm đã thi đấu bóng chuyền đỉnh cao cùng đội tuyển Việt Nam và các đội bóng tại giải vô địch quốc gia, Quốc Duy hoàn toàn đủ khả năng làm nên thành công cùng đội nam Vĩnh Long.

Ngoài 2 cầu thủ này, vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 sẽ chứng kiến nhiều gương mặt nổi bật chuyên môn tham dự như Vũ Quang Khơi, TRần Đức Hạnh, Đinh Văn Phương, Dương Ngọc Danh (Hà Tĩnh), Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động), Từ Thanh Thuận, Dương Văn Tiên (VLXD Bình Dương), Hà Mạnh Hùng (Quân khu 3), Nguyễn Vân Hà (Bắc Ninh) Lê Thùy Linh, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Nguyễn Lý Thụy Vi, Lê Ngọc Trâm (Quảng Ninh), Lại Khánh HUyền (trẻ Binh chủng Thông tin)…

Năm nay, lần đầu tiên vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A có 6 ngoại binh tham dự. Một số mùa giải trước, cầu thủ ngoại đã xuất hiện tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A ở Việt Nam nhưng lần đầu tiên 4 đội thuê VĐV ngoại (nam Hà Tĩnh, nữ Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh) cho thấy tất cả rất tập trung chuyên môn hướng đến giành suất thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Từng đội bóng có mục tiêu chuyên môn riêng. Không ít đội bóng tham dự vòng chung kết năm nay với tâm thế tích lũy chuyên môn để cầu thủ được cọ sát trình độ. Tuy vậy, nhiều đội bóng có quyết tâm cao đạt thành tích quyết định để có ngôi vô địch chung cuộc. Do vậy, sự cạnh tranh chuyên môn sẽ làm nên các trận đấu hấp dẫn tại giải đấu.

Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 tổ chức từ ngày 23-10 tới 2-11. Tại phiên họp kỹ thuật ngày 22-10, các đội bóng đã xác định cụ thể 14 cầu thủ chính thức để sẵn sàng vào thi đấu.

MINH CHIẾN