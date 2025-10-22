Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm để có lịch thi đấu chính thức các trận tại vòng chung kết năm nay ở nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh.

Đội bóng chuyền nam TPHCM sẽ bước vào thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 tại Hà Tĩnh. Ảnh: MINH CHIẾN

Vòng chung kết giải năm nay ghi nhận các đội tham dự gồm TPHCM, VLXD Bình Dương, Quân khu 3, Vĩnh Long, Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động, trẻ Đà Nẵng và Hà Tĩnh (chủ nhà). Nội dung nữ có các đội trẻ Binh chủng Thông tin, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội và trẻ VTV Bình Điền Long An.

Theo quy định, các đội sẽ thi đấu vòng tròn trong các bảng đấu được bốc thăm sau đó chọn 2 đội có kết quả tốt nhất từng bảng (nội dung nam, nội dung nữ) tiếp tục thi đấu bán kết. Sau bán kết, ban tổ chức sẽ xác định các đội vào chung kết.

Điều lệ giải quy định đội vô địch nội dung nam và nội dung nữ sẽ giành suất thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Trước đó khi kết thúc giải vô địch quốc gia 2025, 2 đội chính thức xuống hạng A toàn quốc năm 2026 là nam Tây Ninh và nữ TPHCM.

Lịch thi đấu vòng bảng vòng chung kết giải đấu: Ngày 23-10: 14 giờ 00: Phú Thọ - Quảng Ninh (nữ) 16 giờ 00: Thái Nguyên – Hải Phòng (nữ) 19 giờ 30: Hà Tĩnh – Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động (nam) Ngày 24-10: 14 giờ 00: VLXD Bình Dương – Quân khu 3 (nam) 16 giờ 00: Hà Nội – trẻ VTV Bình Điền Long An (nữ) 18 giờ 00: Bắc Ninh – trẻ Binh chủng Thông tin (nữ) 20 giờ 00: Vĩnh Long – trẻ Đà Nẵng (nam) Ngày 25-10: 14 giờ 00: VLXD Bình Dương – trẻ Đà Nẵng (nam) 16 giờ 00: Hà Nội – trẻ Binh chủng Thông tin (nữ) 18 giờ 00: trẻ VTV Bình Điền Long An – Bắc Ninh (nữ) 20 giờ 00: Quân khu 3 – Vĩnh Long (nam) Ngày 26-10: 14 giờ 00: Phú Thọ - Hải Phòng (nữ) 18 giờ 00: Quảng Ninh – Thái Nguyên (nữ) 20 giờ 00: TPHCM – Hà Tĩnh (nam) Ngày 27-10: 14 giờ 00: VLXD Bình Dương – Vĩnh Long (nam) 16 giờ 00: Hà Nội – Bắc Ninh (nữ) 18 giờ 00: trẻ Binh chủng Thông tin – trẻ VTV Bình Điền Long An (nữ) 20 giờ 00: trẻ Đà Nẵng – Quân khu 3 (nam) Ngày 28-10: 16 giờ 00: Phú Thọ - Thái Nguyên (nữ) 18 giờ 00: Hải Phòng – Quảng Ninh (nữ) 20 giờ 00: Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động – TPHCM (nam)

MINH CHIẾN