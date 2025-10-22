Bóng chuyền

Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025

SGGPO

Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm để có lịch thi đấu chính thức các trận tại vòng chung kết năm nay ở nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh.

Đội bóng chuyền nam TPHCM sẽ bước vào thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 tại Hà Tĩnh. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội bóng chuyền nam TPHCM sẽ bước vào thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 tại Hà Tĩnh. Ảnh: MINH CHIẾN

Vòng chung kết giải năm nay ghi nhận các đội tham dự gồm TPHCM, VLXD Bình Dương, Quân khu 3, Vĩnh Long, Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động, trẻ Đà Nẵng và Hà Tĩnh (chủ nhà). Nội dung nữ có các đội trẻ Binh chủng Thông tin, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội và trẻ VTV Bình Điền Long An.

Theo quy định, các đội sẽ thi đấu vòng tròn trong các bảng đấu được bốc thăm sau đó chọn 2 đội có kết quả tốt nhất từng bảng (nội dung nam, nội dung nữ) tiếp tục thi đấu bán kết. Sau bán kết, ban tổ chức sẽ xác định các đội vào chung kết.

Điều lệ giải quy định đội vô địch nội dung nam và nội dung nữ sẽ giành suất thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Trước đó khi kết thúc giải vô địch quốc gia 2025, 2 đội chính thức xuống hạng A toàn quốc năm 2026 là nam Tây Ninh và nữ TPHCM.

Lịch thi đấu vòng bảng vòng chung kết giải đấu:

Ngày 23-10:

14 giờ 00: Phú Thọ - Quảng Ninh (nữ)

16 giờ 00: Thái Nguyên – Hải Phòng (nữ)

19 giờ 30: Hà Tĩnh – Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động (nam)

Ngày 24-10:

14 giờ 00: VLXD Bình Dương – Quân khu 3 (nam)

16 giờ 00: Hà Nội – trẻ VTV Bình Điền Long An (nữ)

18 giờ 00: Bắc Ninh – trẻ Binh chủng Thông tin (nữ)

20 giờ 00: Vĩnh Long – trẻ Đà Nẵng (nam)

Ngày 25-10:

14 giờ 00: VLXD Bình Dương – trẻ Đà Nẵng (nam)

16 giờ 00: Hà Nội – trẻ Binh chủng Thông tin (nữ)

18 giờ 00: trẻ VTV Bình Điền Long An – Bắc Ninh (nữ)

20 giờ 00: Quân khu 3 – Vĩnh Long (nam)

Ngày 26-10:

14 giờ 00: Phú Thọ - Hải Phòng (nữ)

18 giờ 00: Quảng Ninh – Thái Nguyên (nữ)

20 giờ 00: TPHCM – Hà Tĩnh (nam)

Ngày 27-10:

14 giờ 00: VLXD Bình Dương – Vĩnh Long (nam)

16 giờ 00: Hà Nội – Bắc Ninh (nữ)

18 giờ 00: trẻ Binh chủng Thông tin – trẻ VTV Bình Điền Long An (nữ)

20 giờ 00: trẻ Đà Nẵng – Quân khu 3 (nam)

Ngày 28-10:

16 giờ 00: Phú Thọ - Thái Nguyên (nữ)

18 giờ 00: Hải Phòng – Quảng Ninh (nữ)

20 giờ 00: Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động – TPHCM (nam)

MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền vòng chung kết hạng A toàn quốc 2025 bóng chuyền Việt Nam Hà Tĩnh Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn