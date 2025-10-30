Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc ngày 30-10

Ngày thi đấu 30-10 sẽ tiếp tục diễn ra các lượt trận tứ kết còn lại để nhà tổ chức tìm ra những đội bóng cuối cùng lọt vào bán kết.

Đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận tứ kết tại giải năm nay ở Hà Tĩnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các trận tứ kết cuối cùng của vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 sẽ tổ chức tại nhà thi đấu Hà Tĩnh hôm nay 30-10.

Sự chú ý sẽ được tập trung vào các đội bóng như nam TPHCM, nữ Quảng Ninh và nữ Bắc Ninh bởi đây là những ứng viên có cơ hội tranh ngôi vô địch. Thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) sẽ gặp trẻ Đà Nẵng trong trận tứ kết. Nếu vượt qua đối thủ, đội bóng nam TPHCM sẽ lọt vào top 4 đội mạnh nhất của giải hạng A năm nay. Tuy nhiên, các tay đập của TPHCM sẽ phải thận trọng thi đấu đảm bảo chuyên môn mới có cơ hội vượt lên chiến thắng.

Ứng cử viên vô địch Quảng Ninh sẽ gặp đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An tại trận tứ kết. Giới chuyên môn sớm dự báo chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay đội nữ Quảng Ninh bởi chủ công Vi Thị Như Quỳnh và đồng đội đang đạt phong độ cao. Đồng thời, nữ Quảng Ninh rất quyết tâm thi đấu, không muốn lỡ cơ hội mất suất thăng hạng lên chơi giải vô địch quốc gia 2026. Trong khi đó, cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An sẽ có thêm trận đấu tích lũy có giá trị trong lượt tứ kết này. Ở trận tứ kết còn lại, đội Bắc Ninh sẽ gặp Hải Phòng. Hiện tại, Bắc Ninh vẫn giữ tinh thần cao để tranh tấm vé vào chung kết nhưng trước mắt họ phải vượt qua tứ kết mới đảm bảo được mục tiêu.

Trận tứ kết cuối cùng của giải sẽ là cuộc đối đầu giữa Vĩnh Long và Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động. 2 đội bóng đều có những cầu thủ hàng đầu Việt Nam trong đội hình vì vậy cơ hội chiến thắng là ngang nhau.

Lịch thi đấu ngày 30-10:

14 giờ 00: TPHCM – trẻ Đà Nẵng (nam)

16 giờ 00: Quảng Ninh – trẻ VTV Bình Điền Long An (nữ)

18 giờ 00: Bắc Ninh – Hải Phòng (nữ)

20 giờ 00: Vĩnh Long – Bộ tư lệnh cảnh sát Cơ động (nam)

MINH CHIẾN